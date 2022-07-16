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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۹:۲۰

مدیرکل بهزیستی استان زنجان:

۶۷۵ نفر از جامعه هدف بهزیستی در زنجان صاحب شغل شدند

۶۷۵ نفر از جامعه هدف بهزیستی در زنجان صاحب شغل شدند

زنجان-مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: طی سال گذشته برای ۶۷۵ نفر از جامعه هدف بهزیستی در استان زنجان اشتغال ایجاد شد.

سلمان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایجاد اشتغال به مددجویان بهزیستی باعث می‌شود تا آنها استقلال لازم را داشته باشند، گفت: طی سه ماه سالجاری برای ۱۳۹ نفر شغل ایجاد شده است.

وی اظهار کرد: طی سال گذشته برای ۶۷۵ نفر از جامعه هدف بهزیستی در استان زنجان اشتغال ایجاد شد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: هر ساله به میزان اشتغال مددجویان افزوده می‌شود و در این میان در راستای توانمندی سازی معلولین نیز ۵۰۰ مورد تسهیلات با کارمزد پنج درصد پرداخت شده است.

حسینی تاکید کرد: بهزیستی حامی کارفرمایانی است که نیروی کار خود را از بین جامعه هدف بهزیستی انتخاب می‌کنند.

وی افزود: کارفرمایانی که نسبت به کارگیری این افراد اقدام کنند و بر اساس قانون کار حقوق و مزایا پرداخت کنند می‌توانند علاوه بر دریافت مشوق‌هایی چون وام کم بهره از خدمات پرداخت حق بیمه سهم کارفرما ۲۳ درصد به مدت پنج سال برای نیروی به کار گرفته شده نیز بهره مند شوند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: توانمندسازی معلولان استراتژی سازمان بهزیستی است و بهزیستی به توانمند کردن معلولان توجه لازم را دارد.

حسینی یاد آور شد: بهزیستی استان در ایجاد اشتغال معلولین خوب عمل کرده و یکی از مهم‌ترین نیازها معلولان اشتغال است.

کد مطلب 5539158

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