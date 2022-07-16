گیلان گرم ترین هفته سال را تجربه می کند/ صدور هشدار سطح زرد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه الگوهای حاکم بر نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان دهنده هفته‌ای گرم و تابستانی در استان گیلان است.

وی با بیان اینکه در این مدت با افزایش ۳ تا ۵ درجه‌ای، دمای هوای گیلان به ۴۰ درجه نیز می‌رسد، گفت: این سامانه جوی تا پایان هفته در استان گیلان فعال است.

مدیر کل هواشناسی گیلان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد در استان گیلان، افزود: توصیه‌های لازم به کشاورزان، باغداران و گلخانه داران برای پیش بینی تمهیدات لازم انجام شده است.

وی همچنین از شهروندان به ویژه بیماران قلبی، ریوی و سالمندان خواست از تردد غیرضروری در ساعات اوج گرما به ویژه ۱۱ صبح تا ۱۶ عصر خودداری کنند.

دادرس با اشاره به اینکه با توجه به شرایط جوی پیش بینی شده رکورد بیشترین دمای هوای ثبت شده استان نیز در این هفته شکسته می‌شود، گفت: احتمال وقوع آتش سوزی در جنگل‌ها نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه دریای خزر نیز برای این مدت ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر تجربه می‌کند، ادامه داد: شرایط برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا تا پایان این هفته مناسب است.