۹۶۲دستگاه اتوبوس برای سفرهای تابستانی مردم استان آماده شده است

به گزارش روز شنبه خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده‌ای؛ تیمور باقری اظهار داشت: ۶۴ شرکت، مؤسسات و شعب مسافری در حوزه تحت پوشش این اداره کل و تعداد سه پایانه مسافری در شهرستان‌های زاهدان، زابل و سراوان آماده ارائه خدمات به مسافران است.

وی با توجه به ضرورت ایمنی سفرهای مردم بیان کرد: ناوگان اتوبوسی استان با وجود شرایط سنی مناسب ملزم به دریافت معاینه فنی هستند و همه روزه قبل از انجام سفر نیز به وسیله مدیران فنی شرکت‌های حمل و نقل کنترل‌های لازم انجام می‌شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: برای اطمینان از رعایت اصول ایمنی و بهداشتی، ناوگان اتوبوسی در حین سفر و در محورهای ارتباطی نیز به صورت میدانی و دروازه‌ای با مشارکت پلیس راه و کارشناسان این اداره کل کنترل می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: سامانه ۱۴۱ پل ارتباطی با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان است که به صورت شبانه روزی آماده دریافت انتقادات و شکایت مسافرین است.