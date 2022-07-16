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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۹:۱۷

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری سیستان و بلوچستان:

۹۶۲دستگاه اتوبوس برای سفرهای تابستانی مردم استان آماده شده است

۹۶۲دستگاه اتوبوس برای سفرهای تابستانی مردم استان آماده شده است

زاهدان - معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: تعداد ۹۶۲ دستگاه اتوبوس با عمر میانگین ۱۵ سال آماده جابجایی هم استانی‌ها برای سفرهای تابستانی است.

به گزارش روز شنبه خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده‌ای؛ تیمور باقری اظهار داشت: ۶۴ شرکت، مؤسسات و شعب مسافری در حوزه تحت پوشش این اداره کل و تعداد سه پایانه مسافری در شهرستان‌های زاهدان، زابل و سراوان آماده ارائه خدمات به مسافران است.

وی با توجه به ضرورت ایمنی سفرهای مردم بیان کرد: ناوگان اتوبوسی استان با وجود شرایط سنی مناسب ملزم به دریافت معاینه فنی هستند و همه روزه قبل از انجام سفر نیز به وسیله مدیران فنی شرکت‌های حمل و نقل کنترل‌های لازم انجام می‌شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: برای اطمینان از رعایت اصول ایمنی و بهداشتی، ناوگان اتوبوسی در حین سفر و در محورهای ارتباطی نیز به صورت میدانی و دروازه‌ای با مشارکت پلیس راه و کارشناسان این اداره کل کنترل می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: سامانه ۱۴۱ پل ارتباطی با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان است که به صورت شبانه روزی آماده دریافت انتقادات و شکایت مسافرین است.

کد مطلب 5539166

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