کاهش چشمگیر مصرف برق در ادارات گلستان

سارا مقصودلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خصوص ناترازی تولید و مصرفی که هم اکنون با آن مواجه هستیم برنامههای زیادی در دست ادغام است و بخش اعظم آنها اجرایی شده است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت برق گلستان ادامه داد: این برنامهها به نتایج مثبتی رسیده است که ما در حال حاضر با خاموشیهای گسترده مواجه نیستیم.
وی افزود: همکاریهای انجام شده از سوی بخش صنعت و کشاورزی و استفاده از ذخایر پشت سدها با مدیریت صحیح آب، تأثیر بزرگی در رفع نیاز انرژی برق استان داشته است.
مقصودلو در ادامه گفت: همچنین بازدیدهای نظارتی در بخشهای اداری و تغییر ساعت ادارت موجب شد تا شاهد کاهش چشمگیر مصرف برق باشیم.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت برق گلستان همچنین تصریح کرد: از تمامی پتانسیلهای موجود برای مدیریت الگوی مصرف استفاده میکنیم.
وی در خصوص اختصاص سهمیه برق به استان گفت: سهمیهها در چند بازه مختلف از ۱۵ خرداد تا ۱۵ تیر، ۱۵ تیر تا ۱۵ مرداد و ۱۵ مرداد تا ۱۵ شهریور، اختصاص مییابد.
مقصودلو در انتها یادآور شد: این سهمیه به نسبت سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و موردی که در سال جاری تغییر یافته، تأمین بیشتر میزان انرژی است.
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