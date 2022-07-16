بازگشت حجاج کرمانشاهی از سرزمین وحی از ۲۸ تیر ماه

سعید کریمی خو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازگشت کاروانهای حجاج کرمانشاهی به کشور از تاریخ ۲۸ تیر ماه آغاز میشود و با توجه به اینکه کاروانهای استان کرمانشاه مدینه بعد بودند بازگشت آنها از مدینه منوره خواهد بود.
وی افزود: با توجه به اینکه باند فرودگاه کرمانشاه در حال نوسازی و توسعه است، رفت و برگشت حجاج از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) تهران صورت میگیرد.
مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه تصریح کرد: هماهنگی لازم برای ارسال وسیله نقلیه برای بازگشت حجاج استان کرمانشاه از تهران صورت گرفته و مراسم استقبال نیز انجام خواهد شد.
کریمی خو با بیان اینکه سه کاروان از استان کرمانشاه به سرزمین وحی عزیمت کردهاند، خاطر نشان کرد: سه کاروان از استان کرمانشاه شامل ۳۳۵ نفر طی حج تمتع امسال به سرزمین وحی اعزام شدند و اعمال خود را انجام دادند.
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