قومس لباس زرد پوشید/ افزایش هشدارهای کرونایی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین اطلاعات از ستاد مقابله با کرونا و همچنین آمارهای واصله از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود، افزایش سیر صعودی ابتلای به بیماری کرونا، رنگ بندی کرونایی استان سمنان را تغییر داد.

بنا به اعلام جدید ستاد مقابله با کرونا، شهرستان‌های میامی، سرخه و آرادان در وضعیت آبی یا تثبیت شده کرونایی قرار دارند که البته این به معنای عادی انگاری وضعیت در این شهرستان‌ها نبوده و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و همچنین فاصله گذاری اجتماعی در این مناطق الزامی است.

دیگر نقاط استان سمنان شامل شاهرود، دامغان، سمنان، مهدی شهر و گرمسار در وضعیت زرد یا همان هشدار جدی کرونایی قرار دارند که این نشان از افزایش ابتلای بیماران کرونایی است.

به گفته مسئولان علوم پزشکی سمنان و شاهرود در سراسر استان روزانه تقریباً ۳۰۰ مورد تست مثبت در این استان ثبت می‌شود که به مراتب بیش از هفته گذشته است. همچنین بعد از ۹ هفته آرامش در استان، متأسفانه یک نفر همزمان با بامداد پنجشنبه در سمنان به دلیل کرونا فوت کرد تا آمار فوتی‌های کرونا نیز بالا برود.

گفتنی است واکسیناسیون همچنان به عنوان راهکار مقابله با بیماری کرونا محسوب می‌شود اما متأسفانه اقبال عمومی نسبت به این موضوع کاسته شده است.

با سرعت شیوع کرونا بعید نیست دیگر نقاط استان سمنان نیز در هفته پیش رو به وضعیت زرد و یا حتی نارنجی تغییر وضعیت بدهند چرا که سرعت شیوع سویه جدید در آغاز پیک هفتم بسیار بالا است.