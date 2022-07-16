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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۹:۴۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان:

دامپزشک رفسنجانی به دلیل ابتلا به تب کریمه کنگو جان باخت

دامپزشک رفسنجانی به دلیل ابتلا به تب کریمه کنگو جان باخت

رفسنجان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از جان باختن یک دامپزشک رفسنجانی به دلیل ابتلا به تب کریمه کنگو خبر داد.

محمد شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دلیل فصل گرما تب کریمه کنگو شایع می‌شود از مردم خواست از تماس مستقیم با دام‌ها و گوشت خام جدا خودداری کنند.

وی عنوان کرد: در سال جاری شاهد یک مورد فوت ناشی از این بیماری در شهرستان هستیم که متأسفانه یکی از دامپزشکان شهرستان روز یکشنبه هفته گذشته با مراجعه به یکی از بیمارستان‌های شهرستان بستری شد و به دلیل وخامت حال بیمار روز بعد جان باخت.

شاهرخی بیان کرد: از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده علائم بیماری در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراکز درمانی مراجعه کنید.

وی سردرد، اسهال، استفراغ، خونریزی چشم، درد عضلات و تب بالا را از اعلائم این بیماری دانست.

وی از مردم خواست پس از تهیه گوشت قرمز از تماس مستقیم دست با گوشت خودداری و ۲۴ ساعت آن را در یخچال نگهداری کنند.

وی گفت: مراجعه به موقع به پزشک در صورت بروز علائم را بسیار مهم دانست.

کد مطلب 5539191

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