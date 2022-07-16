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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۳

آتش‌سوزی نماد دریاچه ارومیه در بندر شرفخانه

آتش‌سوزی نماد دریاچه ارومیه در بندر شرفخانه

تبریز- اسکله «تال» دریاچه ارومیه که نماد این دریاچه در بندر شرفخانه است شامگاه جمعه دچار حریق شد و با حضور به موقع آتش‌نشانی و مردم اطفای حریق صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آتش سوزی آسیب جدی به اسکله وارد نشد.

شهردار بندر شرفخانه در گفتگو با خبرنگاران در همین رابطه گفت: دستگاه‌های مسئول، عامل حریق را در دست بررسی دارند.

علی دستوانه، افزود: باتوجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به دریاچه ارومیه و برخی قرائن حاکی از مشکوک بودن موضوع، شورای تأمین شهرستان شبستر به ریاست فرماندار، دستور شناسایی عوامل این حادثه را صادر کرده‌اند.

وی همچنین به تاریخچه این اسکله معروف اشاره کرده و گفت: این حادثه تلنگری به مدیران شهر و شهرستان جهت حفاظت از این بنای نمادین است.

شهردار بندر شرفخانه اظهار امیدواری کرد که با ثمربخش شدن طرح‌های احیای دریاچه ارومیه با مشارکت جوامع محلی، گردشگری در این شهر رونق گذشته را باز یابد.

کد مطلب 5539205

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