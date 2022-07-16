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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۴

مدیرکل هواشناسی بوشهر:

ایستگاه هواشناسی در کنگان راه‌اندازی می‌شود

ایستگاه هواشناسی در کنگان راه‌اندازی می‌شود

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، ایستگاه هواشناسی در کنگان راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله شکوهی‌پور صبح شنبه در نشست با فرماندار کنگان اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های هواشناسی در نقاط مختلف استان بوشهر در دستور کار است.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت راه‌اندازی ایستگاه هواشناسی کنگان خاطرنشان کرد: برای جانمایی ایجاد ایستگاه هواشناسی در کنگان هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی کنگان

فرماندار شهرستان کنگان در این دیدار اظهار داشت: راه‌اندازی ایستگاه هواشناسی در شهرستان کنگان یک امر ضروری و مهم و از مطالبات اصلی مردم شهرستان است.

احمد غریبی با اشاره به شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی این شهرستان بر شتاب بخشی نسبت به راه‌اندازی و استقرار ایستگاه هواشناسی در این شهرستان تاکید کرد.

در این نشست جهت جانمایی ایستگاه هواشناسی در نوار ساحلی در تماس تلفنی احمد غریبی فرماندار با رحیم جمالی شهردار بندر کنگان برای جانمایی ایجاد ایستگاه هواشناسی قول همکاری را دادند.

کد مطلب 5539207

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