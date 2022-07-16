شب شعر غدیر جنوب شرق فارس در شهر دبیران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسجد جامع شهر دبیران از توابع بخش مرکزی شهرستان زرین دشت جمعه شب میزبان شاعران آئینی شناخته شده شهرستانهای داراب، زرین دشت و جهرم در جنوب شرق استان فارس بود که سروده‌های خود را در خصوص واقعه غدیر برای حاضران قرائت کردند.

در ابتدای این محفل ادبی امام جمعه شهر دبیران در سخنانی آثار شاعران آئینی را سرآمد همه تراوش‌های شعری عنوان کرد و گفت: بدون شک شاعران آئینی نقطه اتصالی با اهل بیت دارند که اینگونه اشعار از درونشان جوشیدن می‌گیرد و می‌تراود.

حجت الاسلام احسان تندگام با ذکر این نکته که خداوند به هر کسی رزقی می‌دهد ولی چه خوب است که رزق هر فردی عشق به اهل بیت (ع) باشد، خاطرنشان کد: بهترین رزق برای اهالی هنر قلم زدن در وصف اولیا الله است که در قالب شعری به اهل بیت تراوش پیدا می‌کند و به نظرم رزقی بالاتر از این نیست‌.

خطیب جمعه دبیران برپایی محافل ادبی در شهر دبیران را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: مردم ادب دوست شهر دبیران همواره دوستدار اهل بیت بوده و برای شرکت در محافلشان سر از پا نمی‌شناسند.

ایوب پرندآور، حاج احمد خوانسالار، فاضل رفیعی غیاثی، روح الله قناعتیان مداح برجسته کشوری، طاهره کاظم نژادی، بهبود صادقیان نژاد، حامد اقناعی، محمد حسین فرهادی و تنی چند از شاعران آئینی دیگر از جمله شاعرانی بودند که سروده‌هایشان را در این محفل ارائه کردند.

در بخش دیگری از این محفل توسط روح الله قناعتیان، مداح برجسته کشوری نوای غدیریه‌خوانی صفا بخش این مجلس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محفل شب شعر غدیر دبیران به همت ستاد نماز جمعه شهر دبیران، در آستانه عید سعید غدیر خم برگزار شد.