۱۵هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی در بام ایران مستمری دریافت می کنند

علی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۵۰ هزار خانوار در چهارمحال و بختیاری تحت پوشش بهزیستی است، اظهار کرد: از این تعداد ۱۵ هزار خانوار مستمری دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار نفر از خدمات بهزیستی استفاده می‌کنند.

مدیر کل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه برای این سازمان ۶۰ مورد مأموریت اصلی، تخصصی و عمومی در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: این سازمان به مددجویان، معلولان و محرومان خدمات ارائه می‌کند.

وی به حمایت از بانوان سرپرست خانوار تاکید کرد و ادامه داد: بهزیستی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای توانمندی افراد به مأموریت‌های مهم فعالیت می‌کند.

نصیری با اشاره به فعالیت مراکز مشاوره و سامانه تلفنی ۱۴۸۰، گفت: طی سال گذشته ۷۰ درصد از زوج‌هایی که در استان در شرف طلاق بودند با مشاوره‌های انجام شده به زندگی مشترک بازگشتند.

مدیر کل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اهمیت مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج، تصریح کرد: بیش از هزار و ۱۵۰ نفر در سال گذشته از خدمات مشاوره ژنتیک بهزیستی استان استفاده کرده‌اند.