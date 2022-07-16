  1. استانها
  2. ایلام
۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۰۰

رئیس سازمان صمت ایلام خبر داد؛

صدور ۴۶ پروانه بهره‌برداری صنعتی در ایلام طی یک سال گذشته

صدور ۴۶ پروانه بهره‌برداری صنعتی در ایلام طی یک سال گذشته

ایلام-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام از صدور ۴۶ پروانه بهره‌برداری صنعتی در ایلام طی یک سال گذشته خبر داد.

رضا محمدرحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی یکسال گذشته (تیر ۱۴۰۰ لغایت تیر ۱۴۰۱)، در ایلام ۴۶ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی با سرمایه‌گذاری ۱۳۲ هزار میلیارد ریال صادر شده است.

وی بیان کرد: این تعداد پروانه بهره برداری با اشتغال ۶۴۳ نفر در استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه پروانه بهره برداری صنعتی، زمانی صادر می‌شود که یک پروژه صنعتی، فعالیت تولیدی خود را آغاز می‌کند، بیان کرد: طرح مشکلات واخذ مصوبات برای رفع موانع از جمله اقدامات اداره کل صمت در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان است.

کد مطلب 5539253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه