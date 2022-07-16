رضا محمدرحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی یکسال گذشته (تیر ۱۴۰۰ لغایت تیر ۱۴۰۱)، در ایلام ۴۶ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی با سرمایه‌گذاری ۱۳۲ هزار میلیارد ریال صادر شده است.

وی بیان کرد: این تعداد پروانه بهره برداری با اشتغال ۶۴۳ نفر در استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه پروانه بهره برداری صنعتی، زمانی صادر می‌شود که یک پروژه صنعتی، فعالیت تولیدی خود را آغاز می‌کند، بیان کرد: طرح مشکلات واخذ مصوبات برای رفع موانع از جمله اقدامات اداره کل صمت در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان است.