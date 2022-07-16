نهادینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه یکی از ضروریات است

حجت الاسلام محسن سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اذعان به اینکه، برای ترویج فرهنگ و حفظ و پاسداری از باورهای ترویج شده، نیاز است که با ابزار و شیوههای کاملاً مدرن و مؤثر به فعالیت پرداخت، اظهار کرد: برای اجرایی و عملیاتیشدن هر یک از این مراحل، به حرکت جمعی و پویا در نهادهای فرهنگی، اعم از خصوصی و دولتی نیاز است، که اگر این همسویی و همپوشانی در سطح فراگیر صورت نگیرد، نتیجه مطلوب بدست نمیآید. بنابراین جهت نهادینهسازی، ترویج و حفظ فرهنگ عفاف و حجاب باید از همه تواناییها، اختیارات و امکانات موجود در نهادهای کشور بهره گرفته شود. از قبیل آموزش و پرورش، حوزهها، دانشگاهها، نهادهای اقتصادی و فرهنگی و حتی بهداشتی کشور در رسیدن به هدف مورد نظر نقش بسزایی دارد.
حجت الاسلام سالاری با بیان اینکه، برای نهادینهسازی فرهنگ و عفاف نیاز به عبور از این سه مرحله، نهادینه سازی، ترویج، حفظ و نگهداری است، افزود: در مرحله اول، یعنی عمق بخشیدن به باورها و گذر از آگاهی سطحی به لایههای زیرینِ حقیقت، بهرهمندی از مؤثرترین و کارآمدترین ابزارهای آموزشی و کمکآموزشی، شناخت مخاطب از جنبههای گوناگون و ایجاد ارتباط صمیمانه با فرا گیرندگان ضروری است.
وی با بیان اینکه نهادینهسازی فرهنگ از دو طریق، شامل آموزش مستقیم به شکل علمی و آموزش غیرمستقیم که از طریق رفتار و عملکرد اعضای خانواده بدون استفاده از آموزشهای گفتاری انجام میشود، صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: آموزش غیرمستقیم که از طریق رفتار و عملکرد اعضای خانواده بدون استفاده از آموزشهای گفتاری انجام میشود. مادرانی که در برخورد با نامحرم، رفتار عفیفانه از خود نشان میدهند، در عمل و بهطور غیرمستقیم به نهادینهسازی باور حجاب و عفاف در فرزند خویش پرداختهاند. استفاده از برخی برنامههای رسانه ملی، طراحی نرمافزارهای آموزنده، از مصداقهای آموزش غیرمستقیم بهشمار میرود. همچنین کتابهایی که با توجه به اصول ویژه ادبیات کودک نوشته شدهاند، بهطور غیرمستقیم، حجاب و عفاف را مطرح کردهاند.
وی اضافه کرد: پس از خانواده، مدرسه، عهدهدار نهادینهسازی باورهای دینی و فرهنگ حجاب و عفاف خواهد بود. استفاده از ابزارهای آموزشی مؤثر و مورد علاقه دانشآموز و اصلاح متنهای آموزشی و قرار دادن متنی جذاب و شیرین به تناسب نیازهای کودک، در کتابهای درسی، از جمله برنامههای آموزشی در این بخش است.
حجت الاسلام سالاری با اشاره به اینکه جامعه نیز جایگاه مهمی در نهادینهسازی فرهنگ نقش مهمی دارد، تصریح کرد: نهادینهسازی باور و فرهنگ دینی در حوزه سوم یعنی جامعه نیز جایگاه مهمی دارد. نهادهای فرهنگی و سازمانهای دانشگاهی در نهادینهسازی باورهای دینی جوانان نقش دارند. اثبات حجاب بهعنوان اصل ضروری دین، هدفها و برنامههای تربیتی حجاب و عفاف، فلسفه شارع مقدس در تشریع حجاب و عفاف، آثار و فایدههای فردی و اجتماعی آن، از مقولههای مطرح در این مرحله است که باید متناسب با ادبیات روز کودک، نوجوان و جوان آموزش داده شود.
امام جمعه شهرستان سیریک به منظور ترویج فرهنگ در جامعه به عموم افراد جامعه تاکید کرد، و افزود: نیاز است که همه افراد جامعه برای گسترش و رواج دادن مفاهیم فرهنگی در سطحی گسترده با تبیین بهترین نوع پوشش و رفتار اجتماعی، تعیین حریم ارتباط با نامحرم و معرفی الگوی جامع حجاب و عفاف در سطح گسترده نیز فعالیت کنند.
وی آخرین مرحله از فرهنگ سازی نیزحفظ و نگهداری عنوان کرد و خاطر نشان شد : مرحله سوم فرهنگسازی، حفظ و پاسداشت باورهای دینی نهادینهشده و گسترشیافته در جامعه است. در این مرحله، با تنظیم و ابلاغ قانونها و آییننامهها به ادارهها و مؤسسههای دولتی و غیردولتی، میتوان فرهنگ پدیدآمده را که نمود بیرونی هم دارد، پاس داشت. در این مرحله، واردشدن برخی نهادها مانند نیروی انتظامی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و مؤسسههای ویژه مربوط به پاسداری از شاخصهای فرهنگی به عرصه عمل ضروری است. علاوه بر اینکه شناخت ابزارهای مناسب و شیوهها و قالبهای مؤثر و کارآمد، از گامهای مهم برای نهادینهسازی و گسترش باورهای دینی است.
حجت الاسلام سالاری در ادامه، پیشنهادهایی برای نهادینهسازی و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب بیان کرد: دولت اسلامی در زمینه اجرایی میتواند با انجام امور زیربنایی، زمینه گسترش عفت عمومی را در جامعه اسلامی فراهم سازد و با تصمیمگیری درست و سیاستگذاری کارشناسانه، ریشه بیعفتی را بخشکاند و فرصت دسیسهچینی را از دشمن بگیرد.
وی در ادامه به برخی از این راه کارها اشاره کرد و افزود: ایجاد مرکزهای مشاوره و پاسخ گویی به شبههها، ایجاد بستری برای ازدواج جوانان، حذف ضدارزشها و مظاهر ضداخلاقی، ایجاد تفریح گاههای سالم و متناسب با شأن جامعه اسلامی که زمینه رشد فرهنگی در آنها فراهم بوده، بخشی از راه کار ها در این زمینه می تواند باشد.
وی اضافه کرد: ایجاد فضای سالم رقابتی در زمینه ورزش، دانش و هنر و گسترش ارتباطات بین المللی در زمینههای یادشده برای متمرکز و هدف مند کردن نیروی سرگردان جوانان، رفع مشکلات اقتصادی شهروندان و حل مشکل معیشت آنان که در برخی موارد، عامل اصلی بیعفتی است، اجرای سیاستهای بازدارنده بهوسیله نیروهای انتظامی آموزش دیده و آشنا با دانش روان شناسی و جامعه شناسی، معرفی الگوهای مناسب ارتباط زن و مرد مسلمان در سازمانهای وابسته به دولت از سوی برنامه سازان فرهنگی دولت پس از هماهنگی با متولیان امور دینی هم چون حوزههای علمیه، می تواند از راه کارها باشد.
حجتالاسلام سالاری به دیگر راه کارها جهت نهادینهسازی فرهنگ اشاره کرد و افزود: راه اندازی انجمنهای محلی یا ایجاد زمینه به وجود آمدن خرده سازمانهای محلی با بهره گیری از افراد کارآمد و دارای انگیزه فرهنگی که در محلهها ساکن هستند و نسبت به مسئله عفاف و حجاب در حکومت دینی احساس مسئولیت دارند، اجرای سیاستهای اصلاحی در ساختارهایی که غیر کارشناسانه کار میکنند و با اصول و مبانی تربیت اسلامی هماهنگ نیستند، معرفی الگوی جامع و مناسب حجاب و پوشش اسلامی و ایجاد زمینه دست رسی آسان به این نوع پوشش و حذف ضدارزشها و مظاهر ضداخلاقی، از راه کارها است.
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