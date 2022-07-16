  1. استانها
  2. ایلام
۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۰۳

سرپرست معاونت بازرسی اداره کل صمت ایلام خبر داد؛

تشکیل ۱۰۰۰ فقره پرونده تخلف از نحوه عرضه کالا در ایلام

تشکیل ۱۰۰۰ فقره پرونده تخلف از نحوه عرضه کالا در ایلام

ایلام-سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اداره کل صمت ایلام از تشکیل یک هزار و ۷۰ فقره پرونده تخلف از نحوه عرضه کالا و خدمات صنفی در استان ایلام خبر داد.

سیدروح الدین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی سه ماهه اول سال جاری ۱۷ هزار و ۸۴۷ مورد بازرسی و نظارت از نحوه عرضه کالا و خدمات واحدهای صنفی در استان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۲۴۱ فقره گشت مشترک نظارت و بازرسی با حضور اداره کل تعزیرات حکومتی، مرکز بهداشت و دیگر دستگاه‌های مرتبط انجام گرفته است.

وی عنوان کرد: گشت‌های مشترک بازرسی با حضور دیگر دستگاه‌های اجرایی به منظور تسریع رسیدگی به تخلفات اقتصادی و بازدارندگی بیشتر از بروز تخلفات احتمالی به صورت دوره ایی برنامه ریزی و اجرا می‌شود.

هاشمی اظهار داشت: بیشترین موارد تخلف مشاهده شده در اجرای بازرسی‌ها در سطح عرضه کالا و خدمات شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت بر روی کالا، عدم صدور فاکتور فروش، عدم رعایت موارد بهداشتی بوده است.

وی تصریح کرد: در صورت مشاهده هرنوع تخلفات اقتصادی در حوزه صمت مراتب را از طریق سامانه یکپارچه پاسخگویی (۱۲۴) گزارش کنند تا در اسرع وقت نسبت به بررسی، پیگیری و رسیدگی لازم اقدام شود.

کد مطلب 5539259

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها