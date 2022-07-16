تشکیل ۱۰۰۰ فقره پرونده تخلف از نحوه عرضه کالا در ایلام

سیدروح الدین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی سه ماهه اول سال جاری ۱۷ هزار و ۸۴۷ مورد بازرسی و نظارت از نحوه عرضه کالا و خدمات واحدهای صنفی در استان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۲۴۱ فقره گشت مشترک نظارت و بازرسی با حضور اداره کل تعزیرات حکومتی، مرکز بهداشت و دیگر دستگاه‌های مرتبط انجام گرفته است.

وی عنوان کرد: گشت‌های مشترک بازرسی با حضور دیگر دستگاه‌های اجرایی به منظور تسریع رسیدگی به تخلفات اقتصادی و بازدارندگی بیشتر از بروز تخلفات احتمالی به صورت دوره ایی برنامه ریزی و اجرا می‌شود.

هاشمی اظهار داشت: بیشترین موارد تخلف مشاهده شده در اجرای بازرسی‌ها در سطح عرضه کالا و خدمات شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت بر روی کالا، عدم صدور فاکتور فروش، عدم رعایت موارد بهداشتی بوده است.

وی تصریح کرد: در صورت مشاهده هرنوع تخلفات اقتصادی در حوزه صمت مراتب را از طریق سامانه یکپارچه پاسخگویی (۱۲۴) گزارش کنند تا در اسرع وقت نسبت به بررسی، پیگیری و رسیدگی لازم اقدام شود.