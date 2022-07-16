زندگینامه اولین شهید مدافع حرم به چاپ پنجم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ پنجم کتاب «جانا» زندگینامه اولین شهید مدافع حرم، محرم ترک نوشته منصوره قنادیان بهتازگی توسط انتشارات روایت فتح منتشر شده است.
محرم ترک، یکی از بهترینهای تخریب در خنثی سازی تلههای انفجاری و مینهای دستساز و مربی بسیاری از شهدای مدافع حرمی است که بعد از او نامآشنای شهرشان شدند. او در شرایطی شهد شهادت را نوشید که مردم ایران داغدار شهادت دانشمند جوان هستهایشان، شهید مصطفی احمدی روشن بودند و فقدان یکی دیگر از بهترین جوانهایشان در سکوت خبری آن زمان گم شد.
نویسنده در کتاب «جانا»، زندگی سراسر عشق و عاطفه شهید محرم ترک به همسر و فرزندانش، ادب و احترام به پدر و مادرش، معرفت و انسانیت در حق دوستانش، ایمان و غیرت به دین و آئینش را ساده و روان روایت میکند.
داغ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۰ چیزی کمتر از ۲۱ دی ماه نداشت. اما نام شهید محرم ترک سالها بعد بر سر زبانها آمد.
در بخشی از این کتاب آمده است:
«همان لحظه اول که فاطمه را دید، مهرش به دلش افتاد. سفید بود و تپل و لپ گلی. انگار همه دنیایش شده بود. از روز اول که سه تایی برگشتند خانه خودشان، با فاطمه حرف میزد.
اسمش را گذاشته بود جانای بابا…»
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