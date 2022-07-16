کرمان قرمز شد/ اینجا کسی پروتکل ها را رعایت نمی کند

خبرگزاری مهر - گروه استانها: در حالی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از بازگشت رنگ قرمز به نقشه کرونایی کرمان خبر داد که در آغاز موج هفتم کرونا هیچ گونه آمار روزانهای منتشر نشد و در نهایت روز گذشته تعداد شهرستانهای قرمز استان از ۲ شهرستان جیرفت و منوجان به ۷ شهرستان کرمان، کوهبنان، زرند، جیرفت، عنبرآباد، منوجان و قلعه گنج رسید.
شهرستانهای رودبار و رابر نیز در وضعیت نارنجی قرار گرفتند و به جز شهرستان فهرج که در موقعیت آبی قرار دارد سایر شهرستانها به رنگ زرد در آمدهاند.
عادی سازی و عدم استفاده از ماسک کرونا را برگرداند
به این ترتیب به نظر میرسد پس از ماهها به دلیل عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی رنگ آبی از صفحه کرونایی کرمان در حال رخت بر بستن است.
نکته نگران کننده اینکه با وجود شیوع سویه جدید BA۵, BA۴ اما رعایت پروتکلهای بهداشتی در هیچ سطحی رعایت نمیشود و شاهد برگزاری همایشها و نمایشگاههای مختلف و برگزاری کنفرانسهای گوناگون هستیم.
رعایت پروتکلهای بهداشتی نیز در کمترین سطح قرار گرفته است، این در حالی ست که ۲۵۰ هزار کرمانی فقط یک دز واکسن کرونا را تزریق کردهاند و ۲۵۰ هزار نفر نیز که اکثراً دانش آموز هستند هیچ واکسنی تزریق نکردهاند.
تمام اینها در حالی ست که باشگاههای ورزشی، استخرها، سالنهای عروسی بدون رعایت پروتکلهای بهداشتی در حال فعالیت هستند و سالنهای ادارات کرمان نیز مملو از ارباب رجوع است و حتی اغلب کارمندان نیز ماسکهای خود را برداشتهاند.
تمام اینها در حالی ست که باشگاههای ورزشی، استخرها، سالنهای عروسی بدون رعایت پروتکلهای بهداشتی در حال فعالیت هستند و سالنهای ادارات کرمان نیز مملو از ارباب رجوع است و حتی اغلب کارمندان نیز ماسکهای خود را برداشتهاند
مسافرتهای در حال انجام است و استفاده از ماسک تقریباً فراموش شده و در بهترین حالت ۱۰ تا ۱۵ مردم از ماسک استفاده میکنند.
هر چند تا زمان انتشار این گزارش آماری از میزان بستری و مراجعه سرپایی بیماران کرونایی منتشر نشده است اما بررسیهای میدانی خبرنگار مهر نشان از افزایش بیماران بستری و شلوغی بخشهای کرونایی دارد.
همچنین میزان مراجعات بیماران سرپایی نیز افزایش قابل توجه یافته است.
این در حالی است که هیچ گونه محدودیت و یا اجباری در خصوص استفاده از ماسک در ادارات و اصناف وجود ندارد. دکتر حسن عباس زاده متخصص بیماری عفونی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به وضوح شاهد افزایش آمار بیماران مبتلا به کرونا هستیم اما آنچه که خوشبختانه تا کنون روی داده است کم شدن تعداد بستریها با توجه به حجم ابتلاء است به واقع تعداد بیمارسان سرپایی افزایش یافته اما تعداد بستری و در نتیجه فوتی افزایش قابل توجهی ندارد.
عدم استفاده از ماسک در کرمان نگران کننده است
وی افزود: آنچه که هم اکنون به شدت نگران کننده است عدم استفاده از ماسک در مکانهای سربسته و رو باز است و با توجه به واکسن گریز بودن سویه جدید و ابتلاء بیشتر مردم در صورت ادامه روند فعلی به زودی شاهد بیمار شدن تعداد زیادی از افرادی خواهیم بود که از ماسک استفاده نمیکنند.
وی از مردم خواست از دور همی های غیر ضروری جدا خودداری کنند و استفاده از ماسک را مجدداً آغاز کنند.
وی گفت: اینکه ۲۵۰ هزار کرمانی هیچ واکسنی دریافت نکردهاند نیز نگران کننده است و باید برای توسعه تزریق واکسن در مناطق مختلف فرهنگ سازی شود.
عباس زاده افزود: استفاده از ماسک و ایجاد تهویه مناسب در مکانهای شلوغ و حتی خانهها امکان ابتلاء را ۷۰ درصد کاهش میدهد، ضمن اینکه مردم باید به خاطر داشته باشند سویه جدید همچنان برای گروههای در معرض خطر شامل بیماران زمینهای نوزادان، کودکان و سالمندان خطر مضاعفی را به همراه دارد.
وی با اشاره به برخی سیاستهای مانند برداشتن ماسک در یک برنامه تلویزیونی و یا عدم اطلاع رسانی به موقع در خصوص آمار بیماران گفت: این اقدامات منجر به عادی انگاری در جامعه شده است به طوری که در برخی از جلسات رسمی هم کسی ماسک بر چهره ندارد.
ادارات کرمان مملو از جمعیت بدون فاصله گذاری است
این متخصص بیماریهای عفونی از مردم خواست نسبت به تزریق واکسن یادآور و یا تکمیل واکسیناسیون خود اقدام کنند و گفت: مردم باید بدانند بهترین واکسن واکسنی است که در دسترس آنها قرار دارد و بهترین رفتار برای جلوگیری از ابتلاء استفاده از ماسک است.
مریم حمیدی از شهروندان کرمانی است که به کرونا مبتلا شده است، وی میگوید: برای انجام کاری اداری هفته گذشته به یکی از ادارات کرمان مراجعه کردم که اکثر مردم در یک سالن کوچک از ماسک استفاده نکرده بودند و حتی متصدیان اداره نیز ماسک نداشتند و هیچ فاصله گذاری هم رعایت نمیشد.
مردم از مسئولان و رسانهها الگو برداری میکنند
وی افزود: شب بعد در یک مهمانی شرکت کردم و متأسفانه نه تنها خودم بلکه تعداد زیادی از اعضای خانواده گرفتار بیماری شدیم که با بدن درد بسیار شدید، نفس تنگی، اسهال و استفراغ همراه است.
شب بعد در یک مهمانی شرکت کردم و متأسفانه نه تنها خودم بلکه تعداد زیادی از اعضای خانواده گرفتار بیماری شدیم که با بدن درد بسیار شدید، نفس تنگی، اسهال و استفراغ همراه است
وی گفت: وقتی مردم میبینند نه اجباری برای استفاده از ماسک وجود دارد و نه کارمندان از ماسک استفاده میکنند تصور میکنند اوضاع عادی است.
زهرا نیازمند دیگر شهروند کرمانی میگوید: وقتی در رسانه ماسکها را بر میدارند چرا فکر میکنند مردم روز بعد همین کار را انجام نمیدهند؟ در حال حاضر در اصناف کرمان نیز که قبل از این فروشندهها با پلاستیک کاور درست کرده بودند، کاورها برداشته شده و ماسک هم به ندرت استفاده میشود اما با وجود اینکه کرونا شیوع پیدا کرده و چند شهرستان قرمز شدهاند هیچ نظارتی بر فعالیت مردم وجود ندارد و حتی در ادارات نیز کاری انجام نمیشود و دقیقاً در همین زمان مدیران استان اقدام به برگزاری همایش و کنفرانس میکنند و در نهایت وقتی کرونا شیوع مییابد از مردم میخواهند رعایت کنند!
کرونا در بازار و صنوف فراموش شد
وی میگوید: سالنهای ورزشی بدون تهویه و با جمعیت زیاد در زیر زمین و مناطق مسقف در حال فعالیت هستند و بازار مملو از مردم است و این بار همه کرونا را شوخی گرفتهاند و از دید علمی به این بیمار نگاه نمیکنند.
محدود کردن فعالیت مراکزی که بدون ماسک و با ازدحام زیاد در حال فعالیت هستند، رعایت شیوه نامههای بهداشتی توسط مسئولان و الگو قرار گرفتن آنها توسط مردم، اجبار به استفاده از ماسک و توصیه مردم برای تزریق واکسن کرونا میتواند موج هفتم کرونا را زودتر مهار و از تلفات سنگین جلوگیری کند.
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