به گزارش خبرگزاری مهر، سید عزیز موسوی گفت: آتش سوزی در منطقه حفاظت شده خاییز از عصر دیروز جمعه ۲۴ تیرماه از روستای پیربادامی آغاز و در ابتدا با تلاش نیروها مهار شد.

وی ادامه داد: متأسفانه به علت وزش باد شدید حدود اذان مغرب دوباره آتش شعله ور و گسترده شد.

سرپرست فرمانداری شهرستان کهگیلویه با اشاره به اینکه همه دستگاه‌های خدمات رسان و نیروهای مردمی پای کار بودند و در مهار آتش همکاری کردند افزود: از دیشب مدیر کل محیط زیست، منابع طبیعی، هلال احمر و مدیریت بحران استانداری در منطقه حضور داشتند.

موسوی افزود: بیش از ۵۰ نفر از نیروهای امدادی و مردم با دستگاه‌های دمنده برای کنترل و مهار آتش تلاش کردند.

وی با اشاره به اینکه این آتش سوزی خوشبختانه ساعت حدود ۴ بامداد امروز شنبه ۲۵ تیر مهار شد گفت: هم اکنون نیروهای امدادی برای پایش در منطقه حضور دارند.

سرپرست فرمانداری شهرستان کهگیلویه با اشاره به اینکه علت و میزان آتش سوزی مشخص نیست تاکید کرد: خوشبختانه آتش به زیستگاه حیات وحش منطقه حفاظت شده خائیز آسیبی وارد نکرده است.

منطقه حفاظت شده خائیز با مساحت ۳۳ هزار و ۳۸۵ هکتار در مصوبه شماره ۱۶۳ مورخ ۲۳/‏۱۰/‏۷۷‬ شورای عالی حفاظت محیط زیست در ردیف مناطق حفاظت شده کشور قرار گرفت.