به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه‌ای با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر طرح هادی در ۳۸۵ روستای زنجان بازنگری شده، خاطر نشان کرد: تعداد روستاهای نیازمند تهیه طرح بازنگری ۲۰۰ روستا می‌باشد که برای اجرا ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در صورت تأمین اعتبارات، بنیاد مسکن استان آمادگی لازم را برای تهیه، اجرا و بازنگری طرح هادی تمامی روستاهای استان را دارد.

وی ادامه داد: هر ساله بازنگری طرح هادی روستایی از محل اعتبارات ملی و تملک دارایی‌ها در دستور کار بنیاد مسکن استان قرار می‌گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان تصریح کرد: بازنگری طرح هادی پس از اتمام دوره ۱۰ ساله طرح مصوب قبلی روستا انجام شده یا بر اساس ضرورت‌های مختلف قبل از ۱۰ سال مورد بازنگری قرار می‌گیرد، البته پیشنهادات طرح هادی قبلی روستا در ابعاد محیطی، جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی و میزان تحقق پذیری آنها نیز باید بررسی و تحلیل شده و تأیید شوند.

خواجه‌ای با اشاره به اینکه بازنگری طرح هادی روستایی نقش به سزایی در توسعه این جوامع دارد که با اجرای آن مهاجرت به شهرها کاهش خواهد یافت، یادآور شد: این طرح‌ها در زمینه بهسازی معابر روستایی، بازگشایی، برداشت موانع، زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری، سنگ فرش، میدان سازی، فضای سبز، احداث پارک، پیاده روسازی و ساخت کانال هدایت سیلاب است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان، با تاکید اینکه، تأخیر در بازنگری این طرح باعث افزایش قیمت زمین در روستا، مهاجرت به شهرها برای سکونت و مشکل در ارائه خدمات دستگاه‌ها می‌شود، خاطر نشان کرد: تلاش می‌شود جمعیت ساکن در مناطق روستایی حفظ شود و به تقاضاهای جدید برای زمین و مسکن در این مناطق پاسخ مثبت داده شود، به همین منظور موضوع بازنگری در طرح‌های هادی مطرح می‌شود.