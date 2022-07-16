محور دشت ارژن - ابوالحیات به مدت ۲ روز مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید احمدی گفت: با توجه به لزوم نصب حفاظ بتنی توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس و نیاز تأمین ایمنی در عملیات اجرایی محور مورد اشاره حد فاصل تقاطع غیر هم سطح دشت ارژن تا تنگ ابوالحیات در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۲۵ و ۲۶ تیر ماه جاری از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر مسدود می‌گردد.

احمدی افزود: محور جایگزین جهت دسترسی به محورهای بوشهر و اهواز از سمت شیراز، محور جدید دشت ارژن - کازرون می‌باشد و دسترسی از سمت قائمیه به شیراز از محور تازه تأسیس ابوالحیات با رعایت سرعت مطمئنه امکان پذیر است.