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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۶

محور دشت ارژن - ابوالحیات به مدت ۲ روز مسدود است

محور دشت ارژن - ابوالحیات به مدت ۲ روز مسدود است

شیراز - رئیس مرکز مدیریت راه های استان فارس از انسداد محور دشت ارژن - ابوالحیات به مدت دو روز در فاصله ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید احمدی گفت: با توجه به لزوم نصب حفاظ بتنی توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس و نیاز تأمین ایمنی در عملیات اجرایی محور مورد اشاره حد فاصل تقاطع غیر هم سطح دشت ارژن تا تنگ ابوالحیات در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۲۵ و ۲۶ تیر ماه جاری از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر مسدود می‌گردد.

احمدی افزود: محور جایگزین جهت دسترسی به محورهای بوشهر و اهواز از سمت شیراز، محور جدید دشت ارژن - کازرون می‌باشد و دسترسی از سمت قائمیه به شیراز از محور تازه تأسیس ابوالحیات با رعایت سرعت مطمئنه امکان پذیر است.

کد مطلب 5539285

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