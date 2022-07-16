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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۳

مدیر کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد:

۶۸ مصدوم در حوادث کار کهگیلویه و بویراحمد/ یک فوتی به ثبت رسید

۶۸ مصدوم در حوادث کار کهگیلویه و بویراحمد/ یک فوتی به ثبت رسید

یاسوج_ مدیر کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد گفت: طی سه ماهه ابتدایی سال، ۶۸ پرونده برای مصدومین ناشی از حوادث کار استان تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامروز امینی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: تعداد ۶۸ پرونده مربوط به مصدومیت‌های ناشی از حوادث کار سه ماهه استان بود که ۶۷ نفر از این تعداد مرد و ۱ نفر زن بودند.

وی با بیان اینکه این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲.۸ درصد کاهش داشت، ابراز کرد: طی ۳ ماهه سال جاری، مجموعاً ۶۹ پرونده فوتی و مصدومیت ناشی از حوادث کار در سطح استان ثبت شد.

امینی افزود: در سه ماهه سال جاری، ۱ مورد فوت ناشی از حوادث کار در سطح استان ثبت گردید.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای موجود در سه ماهه نخست سال جاری، بیشترین مصدومین به ترتیب به ادارات پزشکی قانونی شهرستان‌های بویراحمد ۳۲، گچساران ۱۵، کهگیلویه ۱۶، دنا ۳ و بهمئی ۲ مورد ارجاع شده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: طبق آخرین سالنامه آماری سازمان پزشکی قانونی کشور، استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص مصدومین ناشی از حوادث کار نسبت به جمعیت در سطح کشور در جایگاه ششم قرار دارد.

کد مطلب 5539286

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