فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد ۳۷۲ فقره پروانه تولید انفرادی صنایع‌دستی برای متقاضیانی که دارای تخصص، تجربه و آشنایی به فرایند تولید و توانایی ساخت محصول دریکی از رشته‌های صنایع دستی بوده‌اند صادر شده است.

وی با بیان اینکه این مجوزها بیانگر نوع، ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری انجام شده برای یک رشته در مکانی معین است افزود: افرادی که مجوز پروانه تولید انفرادی دریافت می‌کنند به‌شکل مستمر و مداوم در رشته مورد تقاضای خود فعالیت و تولید خواهند داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت: متقاضیان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و کسب مهارت‌های اولیه تحت نظر این اداره، موفق به دریافت این مجوزها می‌شوند.