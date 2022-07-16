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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۵

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

چهار شهر هرمزگان در وضعیت قرمز و نارنجی کرونا قرار گرفتند

چهار شهر هرمزگان در وضعیت قرمز و نارنجی کرونا قرار گرفتند

بندرعباس -سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: با افزایش شمار مبتلایان به کرونا طی هفته‌های گذشته، اکنون شهرستان بستک در وضعیت قرمز بسیار پرخطر قرار دارد و سه شهر هم در وضعیت نارنجی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوروزیان بیان داشت: شهرستان‌های حاجی آباد، بندرخمیر و میناب نیز در وضعیت نارنجی (پرخطر) هستند.

وی از شهرستان‌های بندرعباس، بندرلنگه، پارسیان، جاسک، رودان، سیریک، قشم و جزیره کیش نیز به عنوان شهرهای زرد کرونایی (نسبتا پر خطر) نام برد.

رئیس روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی یادآور شد: با فوت یک زن ۷۸ ساله از بندرعباس بر اثر کرونا ،تعداد فوتی‌های این بیماری در استان به دو هزار و ۶۱۸ نفر رسید.

نوروزیان اضافه کرد: اکنون ۵۲ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری و هزار و ۶۵۴ بیمار نیز در قرنطینه خانگی هستند.

کد مطلب 5539291

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