چهار شهر هرمزگان در وضعیت قرمز و نارنجی کرونا قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوروزیان بیان داشت: شهرستان‌های حاجی آباد، بندرخمیر و میناب نیز در وضعیت نارنجی (پرخطر) هستند.

وی از شهرستان‌های بندرعباس، بندرلنگه، پارسیان، جاسک، رودان، سیریک، قشم و جزیره کیش نیز به عنوان شهرهای زرد کرونایی (نسبتا پر خطر) نام برد.

رئیس روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی یادآور شد: با فوت یک زن ۷۸ ساله از بندرعباس بر اثر کرونا ،تعداد فوتی‌های این بیماری در استان به دو هزار و ۶۱۸ نفر رسید.

نوروزیان اضافه کرد: اکنون ۵۲ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری و هزار و ۶۵۴ بیمار نیز در قرنطینه خانگی هستند.