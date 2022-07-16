به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان جهانبخش امروز شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک دهه امامت و ولایت اظهار داشت: عید غدیر بهانه‌ای است که شادیمان را در کنار نیازمندان جشن بگیریم و به پشتوانه مردم و خیرین پویش «نذر غدیر» توسط بسیج سازندگی لرستان، کانون‌های خدمت رضوی لرستان، کمیته امداد و گروههای جهادی اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه در واقعه غدیر و سیره حضرت علی (ع) که تاکید بر رسیدگی به فقرا بود، افزود: کمک رسانی به نیازمندان در شرایط معیشتی امروز در روز عید سعید غدیر خم ثوابی دوچندان دارد.

مسئول بسیج سازندگی لرستان با اشاره به اینکه سفره یک کیلومتری در روز عید غدیر گسترده می‌شود، افزود: ۲۰ هزار طبخ غذا در روز عید غدیر در محل بازسازی واقعه غدیر انجام و سفره یک کیلومتری برای ضیافت شام در محل بازسازی واقعه غدیر گسترده می‌شود.

سرهنگ جهانبخش بیان کرد: امیدواریم هر کس به اندازه سهم خود به عنوان عضوی از جامعه اسلامی بتواند در رسیدگی به ایتام و نیازمندان در این ایام با تهیه سبد معیشتی و اطعام نیازمندان گام بردارد و برای هرچه بهتر برگزار شدن این پویش نیازمند مشارکت خیران هستیم.