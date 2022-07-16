نائب قهرمانی والیبال نوجوانان دختر استان فارس به تیم لامرد رسید

صادق فالی در گفت وگو با خبرنگار مهر، گفت: مسابقات والیبال نوجوانان دختر استان فارس در رده سنی زیر ۱۸ سال با شرکت ۱۵ تیم در چهار گروه، به مدت سه روز در شهرستان آباده برگزار گردید.

وی تصریح کرد: تیم دختران شهرستان لامرد در گروه ب مسابقات با تیم‌های سپیدان، شیراز الف و کازرون همگروه شد که با عملکرد بسیار خوب توانست با شکست حریفان به فینال مسابقات راه یابد.

رئیس ورزش و جوانان لامرد افزود: تیم نوجوانان لامرد که با پنج برد به فینال رسیده بود، در مسابقه پایانی نتوانست از سد تیم کازرون عبور کند و به مقام نایب قهرمانی مسابقات رسید.

فالی گفت: سرکار زهرا نیکرو، آلاله سعادت جو، سیده مبینا احمدی زاده، زینب جابرنژاد، زینب هوشیار، زهرا ملک زاده، رضوان کریمی، معصومه ایزدی، مریم شبان، سمانه ظفرپور، لیا کشورپور زهرا ابراهیمی بعنوان بازیکنان این دوره از مسابقات بودند که فعالیتی خوب ارائه دادند.

وی در ادامه اسامی کادر فنی و مربیان این تیم را تشریح کرد و گفت: مربی تیم سرکار خانم رحیمه شهابی، کمک مربی زهره شهابی، و سرپرست تیم نیز رحیمه زمانی می‌باشند.