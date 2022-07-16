فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج روز شنبه در سالن شهدای گمنام این ناحیه برگزار شد.

حجت‌الاسلام بهرام آبادی مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج در این مراسم اظهار کرد: امیرالمومنین علی (ع) الگوی همه مسلمانان برای عزت و تعالی در دنیا و آخرت است.

وی افزود: مولا علی (ع) متعلق به همه مسلمانان است و عشق به ایشان در دل آحاد مسلمین وجود دارد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج تصریح کرد: همه آزادی خواهان و اندیشمندان دنیا همواره دم از آزادمردی مولا علی (ع) می‌زنند.

حجت‌الاسلام بهرام آبادی از خدمات سرهنگ حسن عسکری فرمانده پیشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج تقدیر کرد و برای سرهنگ مرتضی میرآقایی آرزوی موفقیت در مسیر خدمت در این نهاد انقلابی کرد.

سرهنگ حسن عسکری فرمانده پیشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج در این مراسم اظهار کرد: مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی یک فرصتی است برای خدمت به مردم و نظامی که برای استقرار آن بیش از ۲۵۰ هزار شهید خون خود را فدا کرده اند.

وی افزود: خدمت کردن در نظام اسلامی ایران باعث افتخار است و مسئولیتی بسیار سنگین محسوب می‌شود.

عسکری خاطرنشان کرد: در این ۵ سال که افتخار خدمت به مردم سنندج در سپاه این شهرستان را داشتم همواره تلاش کردم که سربازی صادق برای نظام اسلامی و خدمت گذاری مصمم و صادق برای مردم باشم.

وی افزود: پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در گرو خدمت به مردم است.

با کار جهادی برای خدمت بیشتر به مردم تلاش خواهیم کرد

سرهنگ مرتضی میرآقایی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج نیز در این مراسم اظهار کرد: ایام مبارک دهه ولایت را به همه مسلمانان جهان تبریک می گویم.

وی افزود: خداوند متعال در آیات قرآن کریم تأکید دارد که برای مغفرت الهی باید سرعت بگیریم.

سرهنگ میرآقایی افزود: رسول الله (ص) نیز بهترین انسان‌ها را کسانی می‌دانند که نفعشان به دیگران برسد لذا امیدواریم که ما نیز در این راستا قدم برداریم.

وی خاطرنشان کرد: امروز جامعه ما نیازمند خدمت جهادی و ازخودگذشتگی است و این مهم ما را مصمم می‌کند و نهادهای انقلابی و اداری را برای خدمت مضاعف به مردم هدایت می‌کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج تصریح کرد: تکلیف گرایی و عمل به تکلیف نباید با ملاحظه کاری همراه شود و این مهم باید مدنظر باشد.

سرهنگ میرآقایی افزود: برای رسیدن به این مهم نیازمند کار جهادی، نتیجه محور بودن مدنظر سپاه سنندج خواهد بود.

وی اظهار داشت: برنامه‌هایی مدنظر است که با کمک همه نیروها عملیاتی خواهد شد.