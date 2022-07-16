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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۰

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گلستان خبر داد؛

ضرورت تزریق دوز چهارم واکسن کرونا/ ابتلا به سویه جدید افزایش یافت

ضرورت تزریق دوز چهارم واکسن کرونا/ ابتلا به سویه جدید افزایش یافت

گرگان- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: با توجه به گسترش سویه جدید کرونا تزریق دوز چهارم، به عنوان دوز یادآور ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، سعید گل فیروزی در خصوص آخرین وضعیت کرونا در استان، اظهار کرد: روند افزایشی بستری‌های کرونایی از چند روز گذشته در استان آغاز شده و هم اکنون ۱۶۴ بیمار در مراکز درمانی استان بستری هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: به نسبت روز گذشته، ۲۴ تیرماه، این تعداد ۲۱ نفر افزایش یافته است.

وی افزود: از مجموع بیماران بستری شده، ۲۶ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه و ۹ بیمار به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند.

گل فیروزی در ادامه تصریح کرد: از آنجایی که سویه جدید کرونا در حال گسترش است، تکمیل روند واکسیناسیون و تزریق دز چهارم ضرورت یافته است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه تا کنون مجموع واکسن تزریق شده در استان به بیش از سه میلیون دز می‌رسد، گفت: هم اکنون تزریق دز چهارم و یادآور برای همه افراد بالای ۱۸ سال که ۶ ماه از تزریق نوبت سوم آن‌ها گذشته، آغاز شده است.

گفتنی است در حال حاضر شهرستان‌های گرگان، بندرگز، بندر ترکمن، علی آباد کتول، گالیکش، آزادشهر، مینودشت و کلاله در وضعیت زرد، شهرستان‌های مراوه تپه، گنبد کاووس، آق‌قلا، رامیان و گمیشان در وضعیت آبی و همچنین شهرستان کردکوی در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند.

کد مطلب 5539336

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