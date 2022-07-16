کشف ۲ تن چوب قاچاق در دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فضل اله منصوری امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران انتظامی پاسگاه انتظامی «خاوه جنوبی» شهرستان دلفان حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار دو تن چوب قاچاق به ارزش ۶۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی دلفان عنوان کرد: در این راستا یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ منصوری از شهروندان خواست که در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرقانونی قاچاقچیان مراتب را بلافاصله به از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.