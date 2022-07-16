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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۰۷

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

کشف ۲ تن چوب قاچاق در دلفان

کشف ۲ تن چوب قاچاق در دلفان

نورآباد- فرمانده انتظامی دلفان از کشف دو تن چوب قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فضل اله منصوری امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران انتظامی پاسگاه انتظامی «خاوه جنوبی» شهرستان دلفان حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار دو تن چوب قاچاق به ارزش ۶۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی دلفان عنوان کرد: در این راستا یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ منصوری از شهروندان خواست که در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرقانونی قاچاقچیان مراتب را بلافاصله به از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5539351

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