مدیرکل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور اسد بابایی به عنوان مدیرکل کتابخانه های استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

در بخشی از حکم رمضانی خطاب به بابایی آمده است: «نظر به تعهد، مسئولیت‌پذیری و شایستگی‌های فرهنگی و اجرایی جناب‌عالی، به موجب این ابلاغ شما را به سمت مدیرکل کتابخانه‌های عمومی و رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی منصوب می‌کنم.

بی‌گمان، رسالت دینی، انقلابی و ملی همۀ مدیران فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی، حفظ پویایی و پایایی آرمان‌ها و نگهبانی هوشیارانه و عالمانه از آنهاست.»

بابایی مدرس دانشگاه در زمینه مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی و دانشجوی سال آخر دکترای تخصصی مدیریت و کارشناس ارشد مدیریت تحول است.

از جمله سوابق وی می‌توان به نایب رئیس و سخنگوی خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های آذربایجان شرقی، عضو شورای سیاست گذاری بسیج رسانه استان آذربایجان شرقی، مدیر خبرگزاری مهر در استان، رئیس کمیته رسانه و اطلاع رسانی سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی و عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی استان، اشاره کرد.

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل کتابخانه های عمومی استان روز یک شنبه از ساعت ۱۱ با حضور احمد احمدوند معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، عباس نعمتی مدیرکل امور مجلس و استان‌های نهاد کتابخانه های عمومی کشور و مسئولان استانی برگزار می‌شود.