به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز شنبه با اعلام این خبر گفت: آخرین اطلاعات و نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز تا اواخر هفته جاری، دمای هوا در آذربایجان شرقی افزایش می‌یابد و تداوم موج گرمایی پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب گرمازدگی کودکان و سالمندان شود.

وی افزود: همچنین سرعت وزش باد در برخی از ساعات روز بیشتر می‌شود که احتمال سقوط یا پرتاب اجسام سبک مانند سرشاخه درختان و آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع دور را به دنبال خواهد داشت.

امیدفر گفت: در چنین شرایط آب و هوایی، توصیه می‌شود شهروندان و هم استانی‌ها از قرار گرفتن در کنار درختان فرسوده و تابلوهای تبلیغاتی و همچنین روشن کردن آتش در جنگل‌ها و مراتع خودداری کنند.

رئیس گروه پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان شرقی، در مورد دمای تبریز در ۲۴ ساعت گذشته نیز بیان کرد: در این مدت، بیشینه و کمینه دمای تبریز به ترتیب ۳۶ و ۲۴ درجه بود و دمای فعلی آن ۲۸ درجه است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت سه درجه افزایش یافته است.

امیدفر در مورد خنک‌ترین و گرم‌ترین شهرهای استان در ۲۴ ساعت گذشته اضافه کرد: سراب با دمای ۹ درجه بالای صفر، خنک‌ترین و هادی‌شهر با دمای ۳۸ درجه بالای صفر گرم‌ترین شهر استان گزارش شده‌اند.

آذربایجان شرقی منطقه‌ای سردسیر و کوهستانی است و از لحاظ تقسیم بندی‌های اقلیمی جزو مناطق نیمه خشک به حساب می‌آید.