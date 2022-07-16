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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۵

رئیس گروه پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی:

دمای هوا در آذربایجان‌شرقی افزایش می‌یابد

دمای هوا در آذربایجان‌شرقی افزایش می‌یابد

تبریز- رئیس گروه پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از افزایش نسبی دمای هوای استان در هفته‌ جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز شنبه با اعلام این خبر گفت: آخرین اطلاعات و نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز تا اواخر هفته جاری، دمای هوا در آذربایجان شرقی افزایش می‌یابد و تداوم موج گرمایی پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب گرمازدگی کودکان و سالمندان شود.

وی افزود: همچنین سرعت وزش باد در برخی از ساعات روز بیشتر می‌شود که احتمال سقوط یا پرتاب اجسام سبک مانند سرشاخه درختان و آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع دور را به دنبال خواهد داشت.

امیدفر گفت: در چنین شرایط آب و هوایی، توصیه می‌شود شهروندان و هم استانی‌ها از قرار گرفتن در کنار درختان فرسوده و تابلوهای تبلیغاتی و همچنین روشن کردن آتش در جنگل‌ها و مراتع خودداری کنند.

رئیس گروه پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان شرقی، در مورد دمای تبریز در ۲۴ ساعت گذشته نیز بیان کرد: در این مدت، بیشینه و کمینه دمای تبریز به ترتیب ۳۶ و ۲۴ درجه بود و دمای فعلی آن ۲۸ درجه است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت سه درجه افزایش یافته است.

امیدفر در مورد خنک‌ترین و گرم‌ترین شهرهای استان در ۲۴ ساعت گذشته اضافه کرد: سراب با دمای ۹ درجه بالای صفر، خنک‌ترین و هادی‌شهر با دمای ۳۸ درجه بالای صفر گرم‌ترین شهر استان گزارش شده‌اند.

آذربایجان شرقی منطقه‌ای سردسیر و کوهستانی است و از لحاظ تقسیم بندی‌های اقلیمی جزو مناطق نیمه خشک به حساب می‌آید.

کد مطلب 5539375

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