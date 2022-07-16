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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۲۵

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۴۱

تشریح ویژه برنامه های حرم حضرت شاهچراغ(ع) در عید ولایت و امامت

تشریح ویژه برنامه های حرم حضرت شاهچراغ(ع) در عید ولایت و امامت

شیراز - ویژه برنامه های حرم مطهر حضرت شاهراغ(ع) در عید امامت و ولایت اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه‌های عید غدیر، از امروز شنبه ۲۵ تیر تا دوشنبه ۲۷ تیر، حرم حضرت شاه چراغ (ع) برگزار می‌شود و زائران و مجاوران می‌توانند در این عید با شکوه، مهمان سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران اسلامی باشند.

روزهای شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ تیر، بعد از نماز ظهر و عصر، حجت الاسلام عالی به سخنرانی می‌پردازد و بعد از نماز مغرب و عشا، حجت الاسلام سعیدی سخنرانی می‌کند و امیر عارف به مداحی می‌پردازد.

روز دوشنبه، ۲۷ تیر، مصادف با روز عید غدیر، ساعت ۹ صبح خطبه این روز توسط امیر عارف خوانده می‌شود.

رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی کرونایی به ویژه استفاده از ماسک برای حضور در این برنامه‌ها اجباری است.

کد مطلب 5539380

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