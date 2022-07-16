آموزش وردپرس توسط سایت ایران تمز به صورت رایگان منتشر شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این روزها آموزش وردپرس حرف اول را در طراحی سایت‌ها می‌زند که بازار آن بسیار داغ شده است و سایت ایران تمز این آموزش حرفه‌ای را رایگان کرده تا تمام افراد از این آموزش استفاده کنند. اگر شما هم به آموزش‌های طراحی سایت و ساخت سایت علاقه دارید می‌توانید آموزش وردپرس را ببینید و از آن بهره کافی را ببرید.

امروز ایران تمز خبر داد " آموزش وردپرس" را رایگان منتشر کرده است، دوره‌ای که میلیون‌ها تومان هزینه دارد و با آن می‌توانید سایت‌های خوبی را طراحی کنید و با گرفتن پروژه به کسب درآمد برسید را می‌توانید به صورت رایگان مشاهده کنید در ادامه شما را با سایت‌هایی که رایگان این آموزش را دارند آشنا خواهیم کرد.

یادگیری وردپرس را از کجا شروع کنیم؟

یادگیری وردپرس بسیار ساده است. شما می‌توانید به راحتی و سریع آموزش وردپرس را از بهترین سایت‌ها مثل ابزار وردپرس، ایران تمز و میهن وردپرس شروع کنید. با یادگیری آن می‌توانید هر نوع سایتی را طراحی کنید. همچنین این نوع طراحی را می‌توانید برای تمام سایت‌ها از جمله فروشگاهی، شرکتی، خدماتی و محتوایی استفاده کنید.

هر سه سایت ابزار وردپرس، ایران تمز و میهن وردپرس آموزش‌ها و ترفندهای وردپرس را رایگان بدون هیچ‌گونه کم و کاستی آموزش داده‌اند و می‌توانید بالاترین بازدهی را از آموزش با استفاده از این سه سایت داشته باشید وردپرس این روزها کاربردی‌ترین نوع یادگیری هاست که با داشتن آن می‌توانید به خوبی سایت شخصی خود را طراحی کنید و از آن کسب درآمد داشته باشید.

بعد از دیدن آموزش ۱۰ ساعته وردپرس می‌توانید برای مشتریان خود سایت طراحی کنید و یکی از بهترین سایت‌های ایرانی را برای خود بسازید. همچنین می‌توانید برای کسب و کار خود سایت بسازید و این خبر خوبی برای افرادی است که طراحی سایت بلد نیستند یا تا به حال با آن کار نکرده‌اند.

با یادگیری وردپرس می‌توانید یک کار حرفه‌ای داشته باشید، آن هم طراحی سایت است که با گرفتن پروژه کار خود را راه بیاندازید. یک نکته مهم این است که با داشتن یک هاست و دامین و وردپرس می‌توان سایت راه اندازی کرد. اکثر سایت‌ها با وردپرس ساخته می‌شوند و سایت‌هایی که این روزها درآمد میلیونی دارند با وردپرس راه اندازی شده‌اند؛ پس نگران قدرت وردپرس نباشید.

منبع: iranthemes.com

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.