اقدام به موقع پلیس جان کودک ۶ ساله را در کرمانشاه نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران کلانتری آزادگان حین گشتزنی در حوزه استحفاظی خود بودند که ناگهان متوجه حرکت یک دستگاه خودرو سمند بدون راننده در سراشیبی به سمت عقب می‌شوند.

وی ادامه داد: سروان محمد رضازاده و سرباز وظیفه شهروز قادر پناهی با مشاهده این صحنه و متعاقب آن وحشت دختر بچه‌ای ۶ ساله که تنها سرنشین خودرو بوده و درخواست کمک داشت به سرعت وارد عمل می‌شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: این ۲ همکار وظیفه شناس و شجاع با به خطر انداختن جان خود موفق می‌شوند به هر شکل ممکن خودرو سمند را که در سراشیبی هر لحظه بر سرعت آن افزوده می‌شد متوقف و جان دختر بچه را از خطر حتمی نجات دهند.

دلیری خاطر نشان کرد: سروان رضازاده و سرباز وظیفه قادر پناهی پس از متوقف کردن خودرو دختر بچه ۶ ساله را هم تحویل خانواده اش دادند.

وی ادامه داد: این اقدام شجاعانه مأموران وظیفه شناس و شجاع کلانتری ۲۶ آزادگان باعث تحسین و تشویق شهروندان حاضر در صحنه شد و خانواده کودک خردسال نیز با حضور در کلانتری با نصب بنر تقدیر و تشکر عنوان کردند جان دختر خود را مدیون درایت و شجاعت مثال زدنی مأموران پلیس هستند.

دلیری با تقدیر از اقدام خداپسندانه سروان رضازاده و سرباز وظیفه قادر پناهی و اینکه عمل آنها حتماً مورد تشویق از سوی انتظامی شهرستان قرار خواهد گرفت، گفت: پلیس ثابت کرده همواره یاور و حافظ جان و مال مردم بوده و از هیچ تلاشی در این راستا دریغ نمی‌کند.