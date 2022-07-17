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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۹:۱۰

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۶۱

برگزاری برنامه‌های فرهنگی به مناسبت عید غدیر در استان مرکزی

برگزاری برنامه‌های فرهنگی به مناسبت عید غدیر در استان مرکزی

اراک- دبیر اجرایی بنیاد بین‌المللی غدیر استان مرکزی گفت: برنامه های مختلف فرهنگی به مناسبت عید غدیر در استان مرکزی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برنامه‌های مختلف فرهنگی به مناسبت عید غدیر در استلان مرکزی برگزار می‌شود، اظهار کرد: ۲ هزار پایه پرچم تهیه و در اختیار گروه‌های مردمی قرار گرفته تا در معابر نصب شود.

وی با بیان اینکه طرح اطعام علوی امسال در تمام شهرستان‌های استان مرکزی برگزار می‌شود، گفت: در شب عید غدیر یک هزار بسته ۲ کیلویی گوشت گرم در شهرستان‌های خنداب و کمیجان توزیع خواهد شد.

دبیر اجرایی بنیاد بین‌المللی غدیر استان مرکزی عنوان کرد: بسیاری از مؤسسات و گروه‌های مردمی خودجوش به صورت داوطلبانه اقدامات فرهنگی مناسبی به ویژه برای اطعام غدیر انجام می‌دهند و این مهم قابل تقدیر است.

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری بیان کرد: فراخوان همایش مقالات با موضوع عدالت از منظر امیرالمومنین (ع) منتشر شده که بیش از ۸۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال و ۲۶ تیرماه اختتامیه آن با حضور مسئولان ارشد استان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: هنرمندان استان مرکزی با ابزار زیبای هنر ریالت خود را ایفا می‌کنند و همچنین بسیاری از گروه‌های نمایشی در این زمینه اقدامات فرهنگی مناسبی انجام داده‌اند.

کد مطلب 5539419

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