حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برنامههای مختلف فرهنگی به مناسبت عید غدیر در استلان مرکزی برگزار میشود، اظهار کرد: ۲ هزار پایه پرچم تهیه و در اختیار گروههای مردمی قرار گرفته تا در معابر نصب شود.
وی با بیان اینکه طرح اطعام علوی امسال در تمام شهرستانهای استان مرکزی برگزار میشود، گفت: در شب عید غدیر یک هزار بسته ۲ کیلویی گوشت گرم در شهرستانهای خنداب و کمیجان توزیع خواهد شد.
دبیر اجرایی بنیاد بینالمللی غدیر استان مرکزی عنوان کرد: بسیاری از مؤسسات و گروههای مردمی خودجوش به صورت داوطلبانه اقدامات فرهنگی مناسبی به ویژه برای اطعام غدیر انجام میدهند و این مهم قابل تقدیر است.
حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری بیان کرد: فراخوان همایش مقالات با موضوع عدالت از منظر امیرالمومنین (ع) منتشر شده که بیش از ۸۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال و ۲۶ تیرماه اختتامیه آن با حضور مسئولان ارشد استان برگزار میشود.
وی تصریح کرد: هنرمندان استان مرکزی با ابزار زیبای هنر ریالت خود را ایفا میکنند و همچنین بسیاری از گروههای نمایشی در این زمینه اقدامات فرهنگی مناسبی انجام دادهاند.
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