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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۰

مدیر کل ورزش و جوانان فارس:

تکمیل استادیوم پارس شیراز مطالبه عمومی مردم فارس است

تکمیل استادیوم پارس شیراز مطالبه عمومی مردم فارس است

شیراز - مدیر کل ورزش و جوانان فارس گفت: رفع نواقص و تکمیل استادیوم پارس شیراز مطالبه عمومی مردم استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر صفرپور پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید معاونان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان از ورزشگاه ۵۰ هزار نفری پارس شیراز، گفت: این پروژه در حال حاضر با توجه به اهمیت و حساسیتی که برای مردم و ورزش‌دوستان استان دارد به یک ویترین، نماد و الگو تبدیل شده و باید تلاش شود که هرچه زودتر بهره‌برداری برسد تا مردم طعم شیرین تحقق اهداف دولت را در این مورد را حس کنند.

وی افزود: این استادیوم نواقص فراوانی دارد و این موارد طی چندین مکاتبه به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به عنوان متولی تکمیل این طرح ملی اعلام شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان فارس تصریح کرد: با توجه به تاکید استاندار فارس و همچنین بازدید میدانی وزیر از استادیوم پارس و قول مساعد مبنی بر رفع هر چه سریع‌تر مشکلات این ورزشگاه به منظور بهره برداری و تحویل به ورزش دوستان در بازدید میدانی معاون فنی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ایرادات و مواردی که از تعهدات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بوده است مورد بررسی قرار گرفت ومقرر گردید که نسبت به انجام تعهدات اقدام گردد.

کد مطلب 5539425

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