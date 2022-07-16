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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۶

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس:

شورای نگهبان حافظ نظام و انقلاب است

شورای نگهبان حافظ نظام و انقلاب است

اهر- نماینده مردم شهرستان‌های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان حافظ نظام و انقلاب بوده و نقشی بسیار مهم و کلیدی در صیانت از حقوق عامه مردم کشور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محرم زاده یخفروزان صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران در اهر، با گرامیداشت ۲۶ تیرماه سالروز تأسیس نهاد مقدس شورای نگهبان؛ حراست و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را مهم‌ترین رسالت مسئولان و دست‌اندرکاران نظام عنوان کرد.

نماینده مردم شهرستان‌های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت: این نهاد مقدس از برکات حضرت امام خمینی (ره) و یکی از دستاوردهای انقلاب بوده و ضامن اسلامیت و جمهوریت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) که فرمودند: «بودونبود شورای نگهبان به‌منزله بودونبود نظام جمهوری اسلامی است» اظهار کرد: شورای نگهبان در پاسداری از شرع، قانون اساسی، صیانت از انتخابات و نظارت بر قانون‌گذاری، باعث اطمینان خاطر ملت عزیز ایران شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر لزوم همکاری و همدلی مجلس و شورای نگهبان گفت: باید با حفظ روحیه انقلابی و تلاش جهادی بتوانیم در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های والای انقلاب و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بیش‌ازپیش گام برداریم.

کد مطلب 5539434

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