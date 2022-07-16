شورای نگهبان حافظ نظام و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محرم زاده یخفروزان صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران در اهر، با گرامیداشت ۲۶ تیرماه سالروز تأسیس نهاد مقدس شورای نگهبان؛ حراست و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را مهم‌ترین رسالت مسئولان و دست‌اندرکاران نظام عنوان کرد.

نماینده مردم شهرستان‌های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت: این نهاد مقدس از برکات حضرت امام خمینی (ره) و یکی از دستاوردهای انقلاب بوده و ضامن اسلامیت و جمهوریت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) که فرمودند: «بودونبود شورای نگهبان به‌منزله بودونبود نظام جمهوری اسلامی است» اظهار کرد: شورای نگهبان در پاسداری از شرع، قانون اساسی، صیانت از انتخابات و نظارت بر قانون‌گذاری، باعث اطمینان خاطر ملت عزیز ایران شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر لزوم همکاری و همدلی مجلس و شورای نگهبان گفت: باید با حفظ روحیه انقلابی و تلاش جهادی بتوانیم در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های والای انقلاب و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بیش‌ازپیش گام برداریم.