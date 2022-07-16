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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۲۴

رئیس بیمارستان شفای اهواز خبر داد؛

انجام آزمایش «FISH» برای بیماران مبتلا به سرطان در خوزستان

انجام آزمایش «FISH» برای بیماران مبتلا به سرطان در خوزستان

اهواز- رئیس بیمارستان شفای اهواز با اشاره به خریداری فیلتر FISH از انجام انواع آزمایش جابه‌جایی های کروموزومی و کروموزوم‌های X,Y در بخش ژنتیک برای مبتلایان به سرطان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش القاسی پیش از ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران از خدمات جدید در بیمارستان شفای شهرستان اهواز خبر داد و اظهار کرد: با خریداری فیلتر fish آزمایشگاه جامع بیمارستان شفا قادر به انجام آزمایش fish برای بررسی انواع جابهجایی‌های کروموزومی و کروموزوم‌های x,y در بخش ژنتیک برای بیماران مبتلا به سرطان هستیم.

رئیس بیمارستان شفای اهواز با بیان اینکه مزایای این آزمایش برای بیماران سرطانی حائز اهمیت است، افزود: تشخیص جابه‌جایی کروموزوم‌های بسیار کوچک است که با کاریوتایپ قابل تشخیص نیست.

وی بیان کرد: همچنین با این روش می‌توان روند تأثیر درمان را در بیماران سرطانی تشخیص داد و برای بیمارانی که پیوند شده‌اند نیز روند بهبود و یا پس زدن پیوند آنها بررسی شود که این امر کمک بسیار بزرگی در سرعت و دقت درمان بیماران سرطانی و پیوند مغز استخوان به شمار می‌رود.

رئیس بیمارستان شفای اهواز ادامه داد: در واقع تنها بیمارستان دولتی در قطب غرب و جنوب غرب کشور هستیم که این آزمایشات را داشته و این امر نیز کمک شایانی به کاهش هزینه درمان بیماران سرطانی دارد.

القاسی تصریح کرد: کاریوتایپ خون محیطی و مغز استخوان برای تشخیص ناهنجاری‌های کروموزومی و تشخیص شرایط بیماران سرطانی، آزمایش آلفا و بتا تالاسمی برای تشخیص بیماران تالاسمی و ناقلان این بیماری قبل و بعد ازدواج، آزمایش hla برای پیدا کردن فرد مناسب برای پیوند مغز استخوان، آزمایش bcr-abl به منظور تشخیص جابه‌جایی کروموزومی در تشخیص درمان و عود بیماران سرطانی، آزمایش jak2 برای تشخیص بیماران سایتوپنی و آزمایش کراس مچ wbcو panel برای پیوند اعضا از جمله آزمایشاتی است که در این بیمارستان قابل انجام است.

وی با بیان اینکه با حضور مسئولان مؤسسه طوبا و نمایندگان و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و مسئولان بیمارستان شفا، مراسم تحویل زمین و اجرای چهارمین پروژه ساخت ساختمان شماره دو بیمارستان شفا انجام شد، اظهار کرد: این ساختمان با متراژ یک هزار و ۲۰۰ متر در چهار طبقه و تأمین اعتبار ۱۰۰ درصد توسط خیران مؤسسه طوبا، پرسنل و تجهیز نیرو با دانشگاه امروز زمین واگذار شد.

کد مطلب 5539448

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