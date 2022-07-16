به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، در نشست مجمععمومی عادی سالانه شرکتهای بهرهبرداری نفت و گاز کارون، مارون و مسجدسلیمان که بهصورت جداگانه برای هر شرکت برگزار شد عملکرد و صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ شرکتهای مذکور با حضور نماینده سازمان حسابرسی بررسی و تأیید شد.
وی درباره تحقق تولید شرکتهای بهرهبرداری نفت و گاز کارون، مارون و مسجدسلیمان افزود: تولید شرکتهای بهرهبردار مطابق مصوبههای شرکت ملی نفت ایران بوده است و این شرکتها به صددرصد اهداف مربوطه رسیدند.
در ادامه این نشست تعدادی از مسئولان مالی شرکت ملی نفت ایران بهصورت ویدئو کنفرانس گزارش عملکرد بخش منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ را ارائه کردند.
همچنین نماینده سازمان حسابرسی در این نشست، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورتهای مالی و وضع مالی شرکتهای نفت و گاز کارون، مارون و مسجدسلیمان را از نظر جنبههای بااهمیت طبق استانداردهای حسابداری بهنحو مطلوب تأیید کرد.
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