افتتاح کانال رادیویی ورزش بانوان در حضور معاون بانوان رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که امروز شنبه در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد، کانال رادیویی ورزش بانوان به صورت رسمی افتتاح شد و آغاز به کار کرد.
انسیه خزعلی معاون امور بانوان رئیس جمهور همراه با حمید سجادی وزیر ورزش و مریم پورکاظمی معاون وی در امور بانوان در کنار برخی مسئولان، مربیان و ورزشکاران رشتههای مختلف از جمله افراد حاضر در این مراسم بودند.
سجادی وزیر ورزش در این مراسم طی صحبتهایی اشارهای به پیشینه فعالیت و همکاریهایش در این زمینه داشت.
وی همچنین با یادآوری برگزاری بازیهای کشورهای اسلامی در مردادماه خاطرنشان کرد: این بازیها مهمترین رویداد کشورهای اسلامی است و جمع عظیمی از ورزشکاران مسلمان حضور دارند. این برنامهها حتماً باید اطلاعرسانی شود، جدا از این مباحث در کشوری نفس میکشیم که همه هدف ورزش نیست چون آرمانها و اهدافی داریم که پای آن ایستادهایم. اولویتها باید پایبندی به همین ارزشها باشد.
وی با اشاره به اهمیت حجاب و عفاف در ورزش، گفت: اگر سستی باشد شرایط از اراده خارج میشود، باید در این خصوص فرهنگسازی شود.
وزیر ورزش تاکید کرد: یکی از ظرفیتها استقلال و خودکفایی ورزش بانوان است. در کنار آن باید به اهمیت رسانه هم توجه کرد و میتوانیم از طریق برنامههای صدا به ورزش بانوان پرداخت چرا که همه رشتههای بانوان قابل پخش نیست.
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