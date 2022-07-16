به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور ظهر امروز شنبه در رزمایش کمک مومنانه استان خوزستان ضمن تبریک دهه ولایت و عید سعید غدیر، این عید را یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان به ویژه شیعیان دانست و بیان کرد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در این استان اقدامات زیادی برای کمک به محرومان، فقرا و نیازمندان در حال انجام است.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری اقدامات زیادی برای کمک به نیازمندان توسط گروههای جهادی و بسیجیان انجام شده است، خبر داد: امروز در قالب یک رزمایش در سراسر خوزستان بیش از ۷۰ هزار بسته معیشتی میان نیازمندان توزیع میشود.
وی با بیان اینکه خوزستان استانی گرم است، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۴۰۰ دستگاه سرمایشی مثل کولر و یخچال توسط گروههای جهادی تعمیر شده و این کار ادامه دارد.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان گفت: پخت غذای گرم در مساجد و پایگاهها از دیگر برنامههای پیش بینی شده برای کمک به نیازمندان است که در روزهای آینده اجرایی خواهد شد.
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