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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۲۷

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۵۳

بیش از ۷۰ هزار بسته معیشتی میان نیازمندان خوزستانی توزیع می‌شود

بیش از ۷۰ هزار بسته معیشتی میان نیازمندان خوزستانی توزیع می‌شود

اهواز- فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان گفت: امروز در قالب یک رزمایش در سراسر خوزستان بیش از ۷۰ هزار بسته معیشتی میان نیازمندان توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور ظهر امروز شنبه در رزمایش کمک مومنانه استان خوزستان ضمن تبریک دهه ولایت و عید سعید غدیر، این عید را یکی از بزرگ‌ترین اعیاد مسلمانان به ویژه شیعیان دانست و بیان کرد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در این استان اقدامات زیادی برای کمک به محرومان، فقرا و نیازمندان در حال انجام است.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری اقدامات زیادی برای کمک به نیازمندان توسط گروه‌های جهادی و بسیجیان انجام شده است، خبر داد: امروز در قالب یک رزمایش در سراسر خوزستان بیش از ۷۰ هزار بسته معیشتی میان نیازمندان توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه خوزستان استانی گرم است، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۴۰۰ دستگاه سرمایشی مثل کولر و یخچال توسط گروه‌های جهادی تعمیر شده و این کار ادامه دارد.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان گفت: پخت غذای گرم در مساجد و پایگاه‌ها از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده برای کمک به نیازمندان است که در روزهای آینده اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 5539478

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