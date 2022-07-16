فلسفه وجودی شورای نگهبان حفاظت از اسلامیت و جمهوریت نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی ظهر شنبه در نشست خبری که به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان در محل دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان برگزار شد، اظهار کرد: امام خمینی (ره) با آینده‌نگری الهی، دستور تأسیس نهاد شورای نگهبان را برای تضمین جمهوریت و اسلامیت نظام صادر کردند.

وی با اشاره به فلسفه وجودی و جایگاه بی‌بدیل شورای نگهبان، افزود: شورای نگهبان در عمر بیش از ۴۰ ساله خود توانسته با وجود هجمه‌های فراوان از طرف دشمنان با پشتوانه قانون اساسی و امام و رهبری ضامن حفظ نظام و آرمان‌های انقلاب باشد و به وظایف قانونی خود به نحو شایسته عمل کند که در این راستا شورای نگهبان با دقت نظر خود در صیانت از آرای مردمی در انتخابات که شاخصی از شعور اجتماعی مردم است، حراست می‌کند.

رئیس دفتر شورای نگهبان استان زنجان با تشریح وظایف و جایگاه قانونی دفاتر استانی این شورا، بیان کرد: نظارت بر انتخابات در استان در دو حوزه کاری صورت می‌گیرد که بخش اول نظارت بر فرآیند انتخابات است که مراحل قبل، حین و بعد از انتخابات را شامل می‌شود که در این حوزه با همکاری بیش از ۴۰۰۰ ناظر امین که از اقشار مختلف جامعه هستند، توانسته بازوی توانمندی برای شورای نگهبان برای برگزاری سالم انتخابات در استان باشد و همواره استان زنجان با برگزاری سالم انتخابات در دوره‌های مختلف شاهد مشارکت بالای مردم استان در انتخابات بوده است.

محمدی خاطرنشان کرد: بخش دوم بررسی صلاحیت داوطلبان است که این نوع نظارت هم بسیار مهم است و ما در استان همه تلاش خود را به کار می‌بندیم تا صالح‌ترین و سالم‌ترین افراد وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند و در این راه هرگز خود را وارد جناح‌بندی‌های سیاسی نخواهیم کرد.