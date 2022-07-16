به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص آب و هوایی و زیر ساخت‌های لازم پرورشی طیور گوشتی، لرستان به عنوان تأمین کننده بخشی از گوشت مرغ سایر استان‌های کشور تلقی می‌شود.

وی گفت: در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون از واحدهای پرورشی طیور استان، تعداد یک میلیون و ۸۵۰ هزار قطعه مرغ زنده و مقدار ٧٣٠ هزار کیلوگرم گوشت مرغ استحصالی از کشتارگاه‌های طیور استان به سایر استان‌های کشور شامل خوزستان، تهران، قم، اصفهان و مرکزی ارسال شده است.

مدیرکل دامپزشکی لرستان افزود: علاوه بر این بیش از ١٠ میلیون قطعه مرغ در کشتارگاه‌های استان کشتار شده است.

وی تصریح کرد: همه نظارت‌های شرعی و بهداشتی بر ذبح طیور کشتاری توسط همکاران این اداره کل مستقر در کشتارگاه‌های طیور استان انجام می‌شود.

