به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص آب و هوایی و زیر ساختهای لازم پرورشی طیور گوشتی، لرستان به عنوان تأمین کننده بخشی از گوشت مرغ سایر استانهای کشور تلقی میشود.
وی گفت: در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون از واحدهای پرورشی طیور استان، تعداد یک میلیون و ۸۵۰ هزار قطعه مرغ زنده و مقدار ٧٣٠ هزار کیلوگرم گوشت مرغ استحصالی از کشتارگاههای طیور استان به سایر استانهای کشور شامل خوزستان، تهران، قم، اصفهان و مرکزی ارسال شده است.
مدیرکل دامپزشکی لرستان افزود: علاوه بر این بیش از ١٠ میلیون قطعه مرغ در کشتارگاههای استان کشتار شده است.
وی تصریح کرد: همه نظارتهای شرعی و بهداشتی بر ذبح طیور کشتاری توسط همکاران این اداره کل مستقر در کشتارگاههای طیور استان انجام میشود.
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