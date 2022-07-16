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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۳

بخشدار ویژه خارگ:

راه‌اندازی کلینیک ترک اعتیاد در خارگ با جدیت دنبال می‌شود

راه‌اندازی کلینیک ترک اعتیاد در خارگ با جدیت دنبال می‌شود

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ گفت: راه اندازی کلینیک ترک اعتیاد در خارگ با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده صبح شنبه در کمیسیون مبارزه با مواد مخدر خارگ اظهار داشت: طرح ضربتی مبارزه با مواد مخدر در جزیره خارگ در حال اجرا می‌باشد که اقدامات بسیار خوبی در زمینه کشف و دستگیری عاملین فروش توسط فراجا صورت گرفته است.

وی افزود: مرکز جامع سلامت خارگ نسبت به راه اندازی کارگاه‌های آموزشی و یک اندیشکده در حوزه مبارزه با مواد مخدر اقدامات لازم را در نظر دارد، در زمینه آموزش تمامی دستگاه‌ها باید همکاری لازم با مراکز آموزش دهند را به عمل آورند.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: با محوریت اداره آموزش و پرورش و با همکاری مرکز جامع سلامت و بهزیستی جزیره به صورت مستمر اقدام به برگزار کارگاه‌های آموزش در مدارس جزیره کنند.


دشتی زاده خاطر نشان کرد: راه اندازی کلینیک ترک اعتیاد این جزیره به صورت جدی و مجدد از طریق فرمانداری و دبیرخانه فرعی هماهنگی شورای مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 5539489

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