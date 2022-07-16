قانون انتخابات نیاز به بازنگری دارد/نظارت شورای نگهبان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عباس‌زاده پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: یکی از موضوعاتی که باید در جامعه اسلامی مورد پایش و پاسخ قرار بگیرد این موضوع است که جایگاه شورای نگهبان در جامعه چه جایگاهی است از این رو باید با بیان این پاسخ به نسبت به جایگاه بخشی به ادارات در جامعه اسلامی اقدام کرد.

به گفته این مقام مسئول زمانی جامعه در مسیر آرمانی خود قرار می‌گیرد که بتوان شرایط را برای ارتباط میان اجزای مختلف دستگاه‌های دولتی را فراهم کرد از این رو می‌توان انتظار داشت که شرایط برای جامعه بهبود یابد.

او همچنین با بیان اینکه جامعه اسلامی مانند یک موجود زنده است، خاطرنشان کرد: این جامعه دارای مغز متفکر است و اندیشه ولایت فقیه، مغز متفکر این جامعه برای راهبری، ترسیم سیاست‌های کلی و نقشه راه آینده است.

حجت الاسلام عباس‌زاده یادآور شد: شورای نگهبان، نگهبان این انقلاب است و گوشه‌ای از راهبری نظام و انقلاب را شورای نگهبان به عهده دارد.

وی در خصوص اهمیت و جایگاه شورای نگهبان در جامعه متذکر شد: شورای نگهبان نقش کنترل کننده قوانین را به عهده داشته و تأیید صلاحیت افرادی که قانون را اجرا می‌کنند یا تغییر می‌دهند و نظارت بر انتخابات بر عهده این نهاد است؛ اما در برگزاری انتخابات، لااقل دو قوه قضائیه و مجریه همکاری مستقیم دارند و البته شبکه‌ای هم بر شبکه اجرا که همه مردمی هستند، نظارت می‌کنند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات فارس با بیان اینکه در طول سال و در هر موقعیتی که نظام نیاز به برگزاری انتخابات دارد، حداقل ٤ مانور نیاز داریم، عنوان کرد: برای پیشگیری از استحاله این شبکه، اعضای آن نیاز به بصیرت افزایی دارند.

وی با بیان اینکه، در هر انتخابات، عده‌ای به شکل علنی نامزدی خود را بیان می‌کنند و عده‌ای هم احتمال کاندیدا شدنشان وجود دارد، گفت: این افراد به شکل دائم از طریق شبکه نظارتی شورای نگهبان، رصد می‌شوند زیرا رسیدگی و پیگیری بیش از هزار پرونده برای یک دوره انتخابات در استانی نظیر فارس، طی یک دوره کوتاه قابل انجام نیست.

این مقام مسئول یادآور شد: از هر فردی پرونده‌ای متشکل از شاخصه‌های مشخص روی میز قرار می‌گیرد و ٥ نفر در استان هر کدام از این پرونده‌ها را قضاوت می‌کنند و لااقل سه نفر باید رأی تأیید و عدم تأیید بدهند. این پرونده‌ها در هیئت عالی نظارت هم واکاوی می‌شود و در مرحله سوم توسط خود شورای نگهبان مورد بررسی جمعی برای کاهش خطا قرار می‌گیرد.

عباس‌زاده در ادامه تاکید کرد: اگرچه سیاست‌های کلی انتخابات چند سال پیش توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده اما هنوز مسیر اجرایی پیدا نکرده است.