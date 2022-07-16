۹ هزار نفر از بانوان خانه دار در زنجان بیمه تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عزیز خانی ظهر شنبه در نشست با رئیس جامعه کارگری استان، گفت: بیمه شدگان تحت پوشش تأمین اجتماعی به بیمه شدگان اجباری، حرف و مشاغل آزاد، بیمه اختیاری، بیمه شدگان خاص و بیکاری تقسیم می‌شوند.

وی اظهار کرد: استان زنجان یک میلیون و ۵۷۴ هزار نفر جمعیت دارد و در استان ۵۷۱ هزار و ۳۵۳ نفر در استان بیمه تأمین اجتماعی هستند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان، با بیان اینکه ۹۸ هزار و ۶۰ نفر نیز جز مستمری بگیران تأمین اجتماعی بوده و در ماه مستمری دریافت می‌کنند، گفت: قبل از انقلاب ۷ درصد مردم تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بودند.

عزیز خانی تاکید کرد: در حال حاضر بیمه شدگان تحت پوشش تأمین اجتماعی به ۵۲ درصد رسیده است.

وی از راه اندازی نرم افزار کاربردی «تأمین اجتماعی من» خبر داد و گفت: در این نرم افزار ۱۲ خدمت پیش بینی شده است و سازمان تلاش می‌کند تا ۳۰ خدمت سازمان را در این نرم افزار جانمایی کند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان ابراز کرد: در حال حاضر بیش از ۹ هزار از بانوان خانه دار در استان زنجان بیمه تأمین اجتماعی هستند.

عزیز خانی گفت: زنان خانه‌دار با داشتن ۲۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن و یا ۳۰ سال سابقه و ۴۵ سال می‌توانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند.

وی به مزایای استفاده از طرح بیمه زنان خانه‌دار اشاره کرد و گفت: استفاده از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگی، تعهدات بلند و کوتاه‌مدت بیمه‌ای از مزایای بیمه تأمین اجتماعی زنان خانه‌دار است.