اطلاعیه شرکت راه آهن در خصوص اتفاقات قطار مشهد - اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت راه آهن، به دنبال وقوع اتفاقاتی در قطار مشهد -اهواز مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران لازم می‌داند به منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی در این خصوص ارائه دهد:

قطار مسافری مشهد-اهواز متعلق به یکی از شرکت‌های حمل و نقل ریلی مسافری بخش غیر دولتی با بازدید مأمورین فنی و بدون کوچک‌ترین نقص فنی از مشهد حرکت نموده و پس از طی حدود ۷۰۰ کیلومتر، تهویه یکی از ۱۲ واگن این قطار (واگن شماره ۵) به علت نشت گاز سیستم تهویه، از کار افتاده است که پس از هماهنگی‌های لازم توسط رئیس قطار، شارژ گاز این سالن، در ایستگاه راه آهن تهران انجام شده و مشکل برطرف شده است و بعد از سیر حدود ۱۵۰ کیلومتر و در بلاک قم- ساقه، به دلایلی که توسط متخصصین فنی در حال بررسی دقیق می‌باشد، برق و تهویه سالن‌ها دچار اختلال شده و مجدداً در ایستگاه دورود، مشکل برق و تهویه قطار رفع شده است.

در ادامه چند نفر از افراد متعلق به یک کاروان گروهی در سالن ۵ که از بروز نقص فنی معترض بودند، از توضیحات رئیس قطار اقناع نشده و با ایجاد درگیری، مانع از خروج رئیس قطار از سالن ۵ و انجام وظیفه وی در قطار شدند. پلیس، جهت تأمین نظم قطار در ایستگاه بیشه در قطار حضور یافت. افراد معترض مذکور، با کشیدن مکرر ترمز اضطراری، با اختلال در حرکت قطار، موجب به مخاطره افتادن ایمنی سیر قطار شده و ضمن درگیری با پلیس، اقدام به شکستن شیشه قطار نموده‌اند.

لازم به ذکر است در درگیری پیش‌آمده، مأمور پلیس از اسپری دفاع شخصی استفاده نموده است که دلیل آن، دفاع از خود و بیم خلع سلاح و خطرات جانی برای سایر مسافران عنوان شده و جزئیات آن در حال بررسی است.

در نهایت در ایستگاه راه آهن اندیمشک چند نفر از مسافران کاروان مذکور در سالن ۵، پس از پیاده شدن، توسط پلیس ایستگاه جلب و به پاسگاه پلیس هدایت شدند که با وساطت برخی از مسئولین محلی، رئیس قطار و شرکت مالک قطار مسافری از شکایت علیه این مسافران مبنی بر ایجاد بی نظمی و ورود خسارت به قطار، انصراف دادند.

روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ضمن عذرخواهی از مسافرین محترم قطار مذکور بابت اتفاق پیش‌آمده، به شرکت حمل و نقل مالک این قطار تذکر لازم داده شده و اعلام می‌دارد که شرکت‌های مسافری و این شرکت علی رغم وجود مشکلات، خود را موظف به ارائه خدمات مطلوب به مسافران محترم می‌داند.

لازم به ذکر است که بر اساس دستورالعمل مربوطه، کلیه مسافران محترم این قطار از روز گذشته می‌توانند نسبت به دریافت ۵۰ درصد از بهای بلیط خود اقدام نمایند.