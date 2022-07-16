ضرب و شتم خبرنگار در میامی/ استاندار سمنان دستور پیگیری داد

به گزارش مهر، غلامرضا آتش زر خبرنگار و گزارشگر نشریه کندوی البرز طی روزهای گذشته در حین تهیه گزارش از خبر آتش سوزی در مزارع گندم منطقه کالپوش شهرستان میامی در شرقی‌ترین نقطه استان سمنان مورد ضرب و شتم عده‌ای قرار گرفت و راهی بیمارستان شد.

علیرضا امینی مدیر مسئول نشریه کندوی البرز در گفتگو با مهر، این خبرنگار به دلیل ضربه به سر در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود بستری است و حال عمومی وی فعلاً مساعد گزارش شده است، همچنین خودروی وی نیز دچار خسارات جدی شده است.

امینی همچنین از صدور بیانیه‌ای خطاب به استاندار سمنان و شورای اطلاع رسانی سمنان خبر داد و بیان کرد: در این بیانیه تاکید شد که برخی قانون شکنان به خبرنگار این نشریه تعرض کرده‌اند.

در اطلاعیه این نشریه می‌خوانیم: به استحضار می‌رساند تعدادی از قانون‌شکنان روستای حسین‌آباد در شهرستان میامی با حمله به خودرو و خبرنگار نشریه کندوی البرز وی را راهی بیمارستان کردند همچنین غلامرضا آتش زر خبرنگار و گزارشگر نشریه کندوی البرز در کالپوش حین انجام‌وظیفه و تهیه خبر در خصوص آتش‌سوزی زمین‌های کشاورزی دیم مورد ضرب و شتم تعدادی از اهالی روستای حسین‌آباد قرار گرفت و به دلیل ضربه به سر در سی‌سی‌یو بستری و در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود بستری است.

در این بیانیه آمده است: لازم به ذکر است نامبرده با کاور خبرنگاری و با درخواست کشاورزان منطقه و با حضور نیروی انتظامی در محل حضورداشته است که مورد تأیید استوار یکم حسین صادقی مأمور پاسگاه نردین میامی و شورای ششم است. این نشریه ضمن محکومیت این عمل ناجوانمردانه و به دور از شأن خبرنگاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که درواقع وکیل مدافع مردم‌اند تقاضا دارد ضمن برخورد با خاطیان و محکومیت این عمل ناشایست، نسبت به حمایت و معالجه این خبرنگار دستور و اقدام لازم مبذول فرمائید.

در پی وقوع این حادثه استاندار سمنان طی تماس تلفنی با خبرنگار مذکور از وی دلجویی و همچنین دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرد.

در ادامه این ماجرا ابوطالب جلالی فرماندار شاهرود و معاون استاندار سمنان نیز با حضور در بیمارستان امام حسین (ع) نسبت به رسیدگی کامل قضائی و انتظامی پرونده تاکید کرد این خبرنگار همچنان در بیمارستان است و باید دید که روند پرونده وی چطور پیش می‌رود.