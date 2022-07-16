دولت به وضعیت وخیم دریاچه ارومیه ورود کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی ظهر امروز در جمع مسئولین و قشرهای مختلف مردم شهرستان بناب با تبریک عید غدیر خم با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه و خطرات زیست محیطی ناشی از خشکیدن آن در منطقه خطاب به دولتمردان و نمایندگان دولت در استان خاطرنشان کرد: اگر برنامه جامع، مدون و معقول برای احیای دریاچه ارومیه دارید، سریعاً اجرا کنید و گرنه برنامه‌های دولت‌های قبلی را ادامه دهید.

وی تصریح کرد: در صورت تعلل دیگر این منطقه غیر از بیماری‌های مهلک و لاعلاج محلی برای زندگی و آرامش نخواهد بود و در صورت ادامه همین روند ادامه زندگی در این مناطق ناممکن خواهد بود و دیگر امکان زندگی مقدور نخواهد بود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب سپس ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات شهرداری بناب از عدم تحقق وعده‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر در راه اندازی نهضت آسفالت در مرکز شهر و خیابان‌های مرکزی شهر انتقاد کرد.

حجت الاسلام باقری بنابی گفت: علیرغم وعده و وعیدهای شهرداری و شورای اسلامی شهر برای انجام عملیات آسفالت در محلات داخل شهر تابستان تمام می‌شود اما چاله‌های خیابان‌های مراکز پرتردد شهر انسان را خجالت زده می‌کند.

وی افزود: از مسئولین شهرداری می‌خواهیم به وعده‌های خود در آسفالت محلات و خیابان‌های اصلی شهر عمل کنند.