پروژه بیمارستان کمالشهر در زمان مقرر تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر شنبه در جلسه بررسی موانع پیشرفت و تکمیل پروژه‌های بیمارستانی استان البرز که با حضور پیمانکاران و مسئولان مربوطه برگزار شد، از مدیران مربوطه خواست که با انگیزه و تعهد و دلسوزی بیشتری وارد عمل شوند.

وی ضمن بررسی پروژه‌های بیمارستان فردیس و تعیین ضرب الاجل برای پیمانکار، ادامه داد: تاکنون با همراهی فرماندار و شهردار فردیس و مدیران مربوطه نهایت همراهی را داشته ایم و انتظار می‌رود که پیمانکار با جدیت بیشتری تعهدات خود را اجرایی کند.

عبداللهی در خصوص پروژه بیمارستان کمالشهر، گفت: از شهرداری و شورای اسلامی شهر کمالشهر این انتظار وجود دارد که تا زمان تخصیص اعتبار از محل سفر رئیس جمهور به استان، تا جای ممکن نسبت به پیشبرد امور و همکاری با پیمانکار اقدام کنند.

وی افزود: بیمارستان کمالشهر مورد توجه ویژه رئیس جمهور است و با توجه به نیاز منطقه و مطالبه مردم باید در زمان مقرر تکمیل شود.

استاندار البرز گفت: بیمارستان به آفرین نیز با همت بخش خصوصی در شرف تکمیل و بهره برداری است و بخش کوچکی از امور آن باقی مانده که باید با توجه شهرداری فردیس، حل شود.

وی افزود: بیمارستان خصوصی آرام در کرج نیز در مراحل پایانی قرار دارد و ظرف روزهای آینده بهره برداری می‌شود.