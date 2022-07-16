ایستگاه های آتش نشانی باید در شهرک های اقماری زنجان احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور مرادلو ظهر شنبه در افتتاح ایستگاه آتش نشانی گفت: حقوق آتش‌نشانان در مقایسه با سختی و فشار کار مناسب نیست.

وی با بیان اینکه در حق آتش‌نشان‌ها ظلم می‌شود، اظهار کرد: حقوق آتش‌نشان‌ها با توجه به استرس و فشار کار نیاز به افزایش دارد.

رئیس شورای شهر زنجان گفت: فداکاری جزء اصلی شغل آتش‌نشانان است و این ریسک را می‌پذیرند، جان خود را به دریا و آتش می‌زنند.

مرادلو تاکید کرد: آتش‌نشان‌ها همواره با حوادث سخت و تلخی رو به رو هستند و تجهیزات این سازمان باید ارتقا و افزایش پیدا کند تا بهتر و با توان بیشتری امنیت روحی، روانی و جسمی برای شهروندان فراهم شود.

وی افزود: شاهد افزایش جمعیت در زنجان هستیم و باید برای هر ۵۰ هزار نفر یک ایستگاه آتش‌نشانی داشته باشیم.

رئیس شورای شهر زنجان ابراز کرد: در مناطق پونک و گلشهر با توجه به تعداد جمعیت، در این ناحیه باید یک ایستگاه دیگر راه‌اندازی شود.