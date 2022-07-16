به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر شنبه در جلسه رفع موانع پروژه باغ موزه دفاع مقدس که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، افزود: توسعه این امکان مهم فرهنگی برای استان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: باید با چنین اقدامات و رویکردهای فرهنگی نسبت به آگاهی بخشی مردم و بویژه جوانان در خصوص جانفشانی‌های دوران دفاع مقدس و ترویج این فرهنگ ارزشمند اقدام کنیم.

عبداللهی گفت: از شورای اسلامی شهر که غالب آنها فرزندان شهدای گرانقدر هستند انتظار می‌رود که با تمام وجود و نهایت مساعدت در این راستا گره گشا باشند.

وی افزود: این باغ موزه در ورودی استان قرار دارد و با توجه به موقعیتی که دارد می‌تواند افراد بسیاری را جذب کند.